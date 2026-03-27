Arabada telefonla konuşmanın cezası nedir? Arabada telefonla konuşmak ehliyet puanını düşürür mü, cezası ne kadar, ehliyete el konuluyor mu?

Trafikte cep telefonu kullanımı sürücüler için artık daha ciddi sonuçlar doğuruyor. Arabada telefonla konuşmanın cezası nedir, ehliyet puanına etkisi var mı ve tekrarlayan ihlallerde ne gibi yaptırımlar uygulanıyor? Yeni düzenlemeler, ilk ihlalde para cezasından, tekrarda ehliyete el konulmasına kadar uzanan ciddi yaptırımları içeriyor ve sürücüleri kurallara uymaya yönlendiriyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ARABADA TELEFONLA KONUŞMANIN CEZASI NEDİR?

Direksiyon başında cep telefonu ile konuşmak veya mesajlaşmak, 25 Mart 2026 itibarıyla yürürlüğe giren yeni trafik düzenlemeleri kapsamında sıkı şekilde cezalandırılıyor. Bu kural ihlali, sürücünün hem kendi güvenliğini hem de trafikteki diğer yolcuların güvenliğini tehlikeye atması nedeniyle ciddi yaptırımlara tabi tutuluyor. İlk ihlalde sürücüye idari para cezası uygulanıyor ve tekrarında yaptırımlar çok daha sertleşiyor.

ARABADA TELEFONLA KONUŞMANIN CEZASI NE KADAR?

İlk kez yakalanan sürücülere 5 bin lira idari para cezası kesiliyor. Aynı ihlal bir yıl içinde tekrarlandığında para cezası 20 bin liraya kadar yükseliyor. Bu yüksek tutarlı ceza, sürücülerde caydırıcılığı artırmayı ve kurallara uyumu teşvik etmeyi amaçlıyor.

ARABADA TELEFONLA KONUŞMADA EHLİYETE EL KONULUYOR MU?

Evet, aynı kural ihlali bir yıl içinde tekrar ederse, sürücünün ehliyetine 30 gün süreyle el konuluyor. Bu uygulama, tekrarlayan kuralsız davranışlara karşı ciddi bir yaptırım mekanizması olarak devreye alınıyor ve sürücülerin trafik güvenliğine dikkat etmeleri hedefleniyor.