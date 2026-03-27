Arabada telefonla konuşmanın cezası nedir? Arabada telefonla konuşmak ehliyet puanını düşürür mü, cezası ne kadar, ehliyete el konuluyor mu?

Trafikte telefonla konuşmak artık sadece dikkati dağıtmakla kalmıyor, ciddi yaptırımlara da yol açıyor. Arabada telefonla konuşmanın cezası ne kadar, ehliyet puanını etkiliyor mu ve tekrarlayan ihlallerde sürücüye ne oluyor? Yeni trafik kuralları, ilk ihlalde para cezası ve tekrarda ehliyete el konulmasını kapsayarak sürücüleri dikkatli olmaya zorluyor. Peki, arabada telefonla konuşmanın cezası nedir? Arabada telefonla konuşmak ehliyet puanını düşürür mü, cezası ne kadar?

ARABADA TELEFONLA KONUŞMANIN CEZASI NEDİR?

Direksiyon başında cep telefonu ile konuşmak veya mesajlaşmak, 25 Mart 2026 itibarıyla yürürlüğe giren yeni trafik düzenlemeleri kapsamında sıkı şekilde cezalandırılıyor. Bu kural ihlali, sürücünün hem kendi güvenliğini hem de trafikteki diğer yolcuların güvenliğini tehlikeye atması nedeniyle ciddi yaptırımlara tabi tutuluyor. İlk ihlalde sürücüye idari para cezası uygulanıyor ve tekrarında yaptırımlar çok daha sertleşiyor.

ARABADA TELEFONLA KONUŞMANIN CEZASI NE KADAR?

İlk kez yakalanan sürücülere 5 bin lira idari para cezası kesiliyor. Aynı ihlal bir yıl içinde tekrarlandığında para cezası 20 bin liraya kadar yükseliyor. Bu yüksek tutarlı ceza, sürücülerde caydırıcılığı artırmayı ve kurallara uyumu teşvik etmeyi amaçlıyor.

ARABADA TELEFONLA KONUŞMADA EHLİYETE EL KONULUYOR MU?

Evet, aynı kural ihlali bir yıl içinde tekrar ederse, sürücünün ehliyetine 30 gün süreyle el konuluyor. Bu uygulama, tekrarlayan kuralsız davranışlara karşı ciddi bir yaptırım mekanizması olarak devreye alınıyor ve sürücülerin trafik güvenliğine dikkat etmeleri hedefleniyor.

Sahra Arslan
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

