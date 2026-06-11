“Ara tatiller kaldırıldı mı MEB?” sorusu, eğitim gündeminin öne çıkan başlıklarından biri oldu. Öğrencilerin eğitim takvimini yakından ilgilendiren ara tatillerin geleceği hakkında yapılan paylaşımlar dikkat çekerken, MEB tarafından konuya ilişkin resmi bir değişiklik olup olmadığı araştırılıyor. Ara tatillerin kaldırılıp kaldırılmadığına dair son durum haberimizde.

ARA TATİL KARARI HENÜZ NETLEŞMEDİ

Ara Tatil uygulamasının kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin henüz Millî Eğitim Bakanlığı tarafından alınmış resmi bir karar bulunmuyor. Eğitim gündeminde zaman zaman tartışma konusu olan ara tatillerin geleceği, öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. Şu an için mevcut uygulamanın devam ettiği biliniyor.

BAKAN TEKİN’DEN ARA TATİL AÇIKLAMASI

Konuya ilişkin daha önce gelen soruları yanıtlayan Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ara tatillerle ilgili tartışmalara açıklık getirmişti. Tekin, öğrencilerin tatil sürelerinde herhangi bir kısıtlama yapılmasının gündemde olmadığını ifade ederek mevcut eğitim takviminin sürdüğünü belirtmişti.

MEVCUT UYGULAMA DEVAM EDİYOR

Türkiye’de 2019 yılından bu yana uygulanan ara tatil sistemi kapsamında öğrenciler yılda iki kez birer haftalık tatil yapıyor. Kasım ve nisan aylarında verilen bu ara tatiller, eğitim-öğretim yılının planlı bir parçası olarak uygulanmaya devam ediyor. Şu an için bu sistemde bir değişiklik yapılmasına yönelik resmi bir karar bulunmuyor.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Ara Tatil tamamen kaldırıldı mı?

Hayır. Ara tatil tamamen kaldırılmadı, sistem devam ediyor.

2026-2027 eğitim yılında ara tatil olacak mı?

Evet. Özellikle birinci dönem ara tatili kesin olarak uygulanacak.

İkinci dönem ara tatili olacak mı?

Olacak ancak Ramazan Bayramı ile birleşeceği için farklı bir yapı oluşabilir.

Ara tatil neden tartışılıyor?

Eğitim sürecinin bölünmesi, adaptasyon sorunları ve yaz tatilinin uzatılması talepleri nedeniyle gündeme geldi.

Yeni sistemde kaç ara tatil olacak?

Resmi olarak iki ara tatil bulunacak, ancak uygulamada tek tatil gibi algılanabilir.

Yaz tatili uzayacak mı?

Henüz kesinleşmiş bir karar yok. Ancak bu ihtimal geçmiş açıklamalarda gündeme geldi.