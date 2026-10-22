ARA TATİL TAKVİMİ: 2026 Kasım ara tatili (İlk ara tatil) ne zaman? 2026-2027 MEB 1. ve 2. ara tatil tarihleri belli oldu mu?

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Kasım ara tatiline kısa süre kala öğrencilerin gündeminde okul tatillerinin tarihleri bulunuyor. İlk ara tatilin ardından yarıyıl tatili ve ikinci dönem ara tatili için de planlar yapılmaya başlanırken 2026-2027 eğitim öğretim yılının sona ereceği tarih de araştırılıyor. Kasım ayında derslere verilecek aranın süresi ve tatil sonrasında okulların açılacağı gün merak konusu oluyor. İşte 2026-2027 MEB ara tatil takvimi ve öne çıkan tarihler…

2026 KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek. Hafta sonlarının da eklenmesiyle öğrenciler toplam dokuz gün tatil yapacak. Tatilin ardından öğrenciler, 23 Kasım 2026 Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak.

2026-2027 MEB TATİL TAKVİMİ

Öğrenciler ve veliler, kasım ara tatilinin yanı sıra yarıyıl tatili ve ikinci dönem ara tatilinin tarihlerini de yakından takip ediyor. Eğitim öğretim yılı boyunca uygulanacak tatil dönemleri, ailelerin planlarını önceden yapabilmesi açısından önem taşıyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılında öne çıkan tarihler şöyle:

- Birinci dönem başlangıcı: 14 Eylül 2026 Pazartesi

- Birinci ara tatil: 16-20 Kasım 2026

- Birinci dönem bitişi: 22 Ocak 2027 Cuma

- Yarıyıl tatili: 25 Ocak-5 Şubat 2027

- İkinci dönem başlangıcı: 8 Şubat 2027 Pazartesi

- İkinci dönem ara tatili: 8-12 Mart 2027

- Eğitim öğretim yılı bitişi: 25 Haziran 2027 Cuma