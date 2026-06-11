Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin yaptığı son açıklamalar, ara tatil uygulamasının geleceğine dair tartışmalara noktayı koydu. Kamuoyunda “ara tatil kalktı mı?” sorusu gündemdeki yerini korurken, Bakan Tekin ara tatil uygulamasına dair önemli açıklamalarda bulundu. Peki, Ara Tatil kalktı mı? Yusuf Tekin açıkladı! Detaylar...

ARA TATİL KALKTI MI? YUSUF TEKİN AÇIKLADI!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin yaptığı son açıklamalarla ara tatil uygulamasının geleceğine dair merak edilen soruları yanıtladı. Eğitim kamuoyunda “ara tatil kaldırılacak mı?” tartışmaları sürerken, Bakan Tekin’in açıklamaları uygulamanın devam edeceğini net bir şekilde ortaya koydu.

Bakanlık tarafından hazırlanan akademik takvime dair önemli bilgiler paylaşılırken, özellikle birinci yarıyıl ve ikinci yarıyıl planlamaları dikkat çekti. Yapılan açıklamalar, ara tatil sisteminin tamamen kaldırılmadığını ancak takvimsel olarak yeniden düzenlendiğini gösterdi.

''BİRİNCİ YARIYIL YAPACAĞIZ''

Yusuf Tekin, eğitim sistemindeki yeni düzenlemelere ilişkin yaptığı değerlendirmede birinci yarıyılın ayrı bir ara tatil süreciyle devam edeceğini ifade etti. Açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Akademik takvimi yayımlayacağız. Önümüzdeki yıl, birinci yarıyıl ara tatil yapacağız, ikinci yarıyıl ise ara tatil dönemi Ramazan Bayramı’nın olduğu haftaya denk düşüyor”

İKİNCİ YARIYIL VE RAMAZAN BAYRAMI DÜZENLEMESİ

Bakan Tekin’in açıklamalarının dikkat çeken bir diğer noktası ise ikinci yarıyıl planlaması oldu. Buna göre ikinci yarıyıldaki ara tatil, Ramazan Bayramı haftasına denk getirilecek.

Bu düzenleme ile birlikte öğrencilerin hem bayram tatilini hem de ara tatili birleştirilmiş bir dinlenme süreci içinde geçirmesi hedefleniyor. Böylece eğitim sürecinde daha verimli bir zaman yönetimi sağlanması amaçlanıyor.