Ara tatil kaldırılıyor mu? SON DAKİKA! İki haftalık ara tatil kalkacak mı, 15 tatil ne zaman kalkacak?

Milyonlarca öğrenci, öğretmen ve veli ekran başında aynı sorunun yanıtını arıyor: Ara tatil kaldırılıyor mu? "Son dakika" gelişmesi olarak gündeme düşen açıklamalar sonrası iki haftalık ara tatilin akıbeti merak konusu oldu. 15 tatil tamamen kalkacak mı, yoksa eğitim takviminde köklü bir değişiklik mi yapılacak? Bakanlıktan gelen mesajlar kafa karıştırdı. İşte ara tatil tartışmasına dair merak edilen detaylar haberin devamında yer alıyor.

ARA TATİL KALKACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullarda Kasım ve Mart aylarında uygulanan ara tatil sistemiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin, 2026-2027 eğitim öğretim yılı takviminde yer alan resmi tatiller nedeniyle 180 zorunlu eğitim gününün tamamlanmasının zorlaştığını belirtti.

Bu nedenle ara tatilin tamamen kaldırılması konusunda iki yıldır anket ve değerlendirme çalışmaları yapıldığını açıkladı. Henüz kesinleşmiş bir karar bulunmasa da ara tatilin kaldırılması güçlü bir ihtimal olarak gündemde yer alıyor.

15 TATİL NEDEN KALKIYOR?

Burada kastedilen uygulama, Kasım ve Mart aylarında yapılan iki haftalık ara tatil sistemidir. Bakan Tekin'in açıklamasına göre sorun, resmi tatillerin yoğunluğu nedeniyle 180 eğitim gününün tamamlanamaması.

2027 yılı takviminde:

29 Ekim

1 Ocak

Yarıyıl tatili

Ramazan Bayramı

23 Nisan

19 Mayıs

gibi resmi tatiller dikkate alındığında eğitim süresinin 180 günü tamamlamada yetersiz kalabileceği ifade edildi. Bu nedenle ara tatilin kaldırılması seçeneği değerlendiriliyor.

2 HAFTALIK TATİL NE ZAMAN KALKACAK?

Açıklamalara göre düzenleme yapılması halinde uygulama 2026-2027 eğitim öğretim yılı takviminde hayata geçirilebilir.

Bakanlık şu anda 2027 eğitim öğretim yılı takvimini çalışıyor ve nihai karar bu planlama sürecinin ardından netleşecek.

ARA TATİL NE ZAMAN?

Mevcut 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre ara tatil tarihleri şöyle:

Birinci ara tatil: 10-14 Kasım

İkinci ara tatil: 16-20 Mart (Ramazan Bayramı haftasına denk geliyor)

Şu an için bu tarihler geçerli. Ara tatilin kaldırılmasına ilişkin olası değişiklik ise gelecek eğitim öğretim yılını kapsayacak şekilde planlanıyor.