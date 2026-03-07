APP plaka kullananlar trafikten men mi ediliyor, kaç gün? APP plaka kullanmanın cezası nedir?

APP plaka kullanan sürücülere yönelik yeni düzenleme gündemde. Standart dışı plaka kullanmanın yol açacağı cezalar, trafikten men süresi ve uygulamanın detayları izleyiciler tarafından araştırılıyor. APP plakalı araç sahipleri hangi yaptırımlarla karşı karşıya kalacak, ceza ve men süresi ne kadar? Tüm merak edilenler haberin devamında yer alıyor.

APP PLAKA KULLANANLAR TRAFİKTEN MEN Mİ EDİLİYOR?

Evet, APP plakalı araçlar tespit edildiğinde trafikten men edilebiliyor. Ancak İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla 1 Nisan 2026'ya kadar denetimler sadece rehberlik ve bilgilendirme amacıyla yapılacak; sürücülere ceza uygulanmayacak.

APP PLAKA KULLANANLAR TRAFİKTEN KAÇ GÜN MEN EDİLİYOR?

Standart dışı plaka kullanan sürücülere ilk ihlalde aracın 30 gün trafikten men edilmesi öngörülüyor.

APP PLAKA KULLANMANIN CEZASI NEDİR?

İhlalin ilk tespitinde:

140 bin TL idari para cezası,

Sürücü belgesine 30 gün el konulması,

Aracın 30 gün trafikten men edilmesi.

Aynı ihlal yıl içinde tekrar ederse:

Ceza 280 bin TL'ye çıkabiliyor,

Sürücü belgesine el konulma süresi artıyor.

Ek olarak Türk Ceza Kanunu'nun 204. maddesi kapsamında 2–5 yıl hapis cezası riski bulunuyor.

APP PLAKA NEDİR?

APP plaka (Amerikan Pres Plaka), standart ölçü ve yazı karakteri dışında basılan, resmi güvenlik unsurlarını taşımayan plakalar olarak tanımlanıyor. Kalın puntolu ve farklı fontlarla hazırlandığı için estetik amaçla tercih ediliyor, ancak hukuken geçerli kabul edilmiyor.

APP PLAKA İLE İLGİLİ SON KARAR NEDİR?

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla APP plakalar için 1 Nisan 2026'ya kadar sürücülere ceza uygulanmayacak; denetimler sadece rehberlik amacıyla yapılacak. APP plakaların standart yazı tipi, güvenlik hologramı ve yetkili kuruluş mührü gibi güvenlik özelliklerine sahip plakalarla değiştirilmesi gerekiyor. Ceza ve trafikten men uygulamaları 1 Nisan'dan sonra geçerli olacak.