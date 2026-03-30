AÖF vize ve final sınav tarihleri: AÖF bahar dönemi ara sınavı ne zaman?

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri için 2026 bahar dönemi sınav takvimi yayımlandı. Öğrencilerin vize ve final sınav tarihlerini önceden öğrenmesi, sınav hazırlık sürecini doğru planlaması açısından büyük önem taşıyor. Peki, AÖF bahar dönemi ara sınavı ne zaman? Detaylar...

AÖF BAHAR DÖNEMİ ARA SINAVI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi’nin resmi akademik takvimine göre, 2026 AÖF bahar dönemi ara sınavları Nisan ayının ilk haftasında gerçekleştirilecek.

AÖF Vize (Ara Sınav) Tarihleri: 04 - 05 Nisan 2026

Sınav Saatleri: Sabah 09:30 ve öğleden sonra 14:00 olmak üzere iki oturum

Ara sınavlar, öğrencilerin dönem içi başarılarını ölçmek ve final sınavına hazırlık sürecini desteklemek amacıyla düzenleniyor. Her öğrencinin sınav giriş yeri, sınav giriş belgesi sorgulaması ile öğrenilebiliyor.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL SORGULANIR?

AÖF’de eğitim gören öğrenciler, sınavlara hangi okullarda gireceklerini sınav giriş belgesi aracılığıyla öğrenebilir.

Sınav giriş belgesini almak için iki yöntem mevcut:

aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi üzerinden giriş yapmak

e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapmak

Giriş yaptıktan sonra “Sınav İşlemleri” sekmesinden sınav giriş belgesi alınabilir.

Sınav Günü Yanınızda Bulundurmanız Gerekenler:

Fotoğraflı sınav giriş belgesi

Geçerli kimlik belgesi (Nüfus cüzdanı, T.C. Kimlik Kartı veya pasaport)

Bu belgeler, sınav güvenliği ve öğrencinin kimlik doğrulaması için zorunludur.

2026 AÖF BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAVI NE ZAMAN?

AÖF bahar dönemi final sınavları, dönem sonu sınavları olarak 09 - 10 Mayıs 2026 tarihlerinde yapılacak.

Final sınavları, öğrencilerin dönem boyunca aldıkları derslerden edindikleri bilgileri ölçen kritik bir sınavdır. Bu nedenle sınav hazırlık sürecinde, vize sınav sonuçları ve ders içi çalışmalar dikkate alınarak planlama yapılması önerilir.

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE YAPILACAK?

AÖF yaz okuluna katılacak öğrenciler için 2026 yaz okulu sınavı 22 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Yaz okulu sınavları, öğrencilerin eksik derslerini telafi etmeleri veya öğrenimlerini hızlandırmaları için önemli bir fırsattır.