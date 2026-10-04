Ankaragücü İnegölspor maçı hangi kanalda, Ankaragücü İnegölspor maçı nereden CANLI izlenir?

Ankaragücü ve İnegölspor, ligde kritik bir sınava çıkıyor. Her iki takım için de puan tablosu açısından büyük önem taşıyan bu karşılaşma öncesinde taraftarlar, Ankaragücü İnegölspor maçının hangi kanaldan yayınlanacağını ve mücadeleyi nereden canlı takip edebileceklerini merak ediyor. Karşılaşmanın tarihi, başlama saati, stadyumu ve yayın bilgilerini sizler için derledik.

ANKARAGÜCÜ - İNEGÖLSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA? TFF 2. LİG KARŞILAŞMASI CANLI NEREDEN İZLENİR?

TFF 2. Lig'de bugün oynanacak karşılaşmalardan birinde köklü kulüplerden Ankaragücü, sahasında İnegölspor'u konuk ediyor. Başkent ekibinin taraftarı önünde sahaya çıkacağı mücadele öncesinde futbolseverler "Ankaragücü İnegölspor maçı hangi kanalda?", "Maç saat kaçta başlayacak?" ve "Ankaragücü İnegölspor maçı canlı nereden izlenir?" sorularına yanıt arıyor. Karşılaşmanın yayın bilgileri, başlama saati ve oynanacağı stadyuma dair tüm detaylar haberimizde.

ANKARAGÜCÜ - İNEGÖLSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Ankaragücü ile İnegölspor arasındaki TFF 2. Lig mücadelesi, dijital yayın platformu Yaay üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler, Yaay'ın resmi internet sitesine giriş yaparak maçı canlı takip edebilecek.

YAAY HANGİ PLATFORMDA, KAÇINCI KANALDA?

Yaay, yayınlarını internet üzerinden gerçekleştiren dijital bir platform olduğu için Digiturk, D-Smart, Tivibu ya da benzeri televizyon platformlarında karşılaşma için doğrulanmış bir kanal numarası bulunmuyor. Maçı izlemek isteyenlerin internet bağlantısı olan bir cihaz üzerinden Yaay'a erişim sağlaması gerekiyor. Yayın bağlantısında veya yayın akışında değişiklik yaşanabileceğinden, güncel bilgiler için resmi yayıncının duyurularını takip etmeniz önerilir.

ANKARAGÜCÜ - İNEGÖLSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ankaragücü ile İnegölspor, bugün, 4 Ekim 2026 Pazar günü karşı karşıya gelecek. TFF 2. Lig kapsamında oynanacak mücadele, Türkiye saatiyle 19.00'da başlayacak. Resmi makamlar tarafından maç saatinde ya da yayın programında değişiklik yapılma ihtimaline karşı gelişmeleri sitemizden takip edebilirsiniz.

ANKARAGÜCÜ - İNEGÖLSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İki takım arasındaki karşılaşma, Ankara'daki Ankara Stadyumu'nda oynanacak. İç sahada taraftarının desteğini arkasına alacak olan Ankaragücü, mücadeleden galibiyetle ayrılarak hanesine üç puan yazdırmayı hedefliyor. Konuk ekip İnegölspor ise zorlu deplasmandan puanla dönmenin yollarını arayacak.

MAÇ BİLGİLERİ KISACA

Karşılaşma: Ankaragücü - İnegölspor

Organizasyon: TFF 2. Lig

Tarih: 4 Ekim 2026, Pazar

Saat: 19.00 (Türkiye saati)

Stadyum: Ankara Stadyumu, Ankara

Yayıncı: Yaay (internet yayını)