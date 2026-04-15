Ankara'da okullar tatil mi? SON DAKİKA! 16 Nisan Perşembe Ankara'da okul yok mu?

Son günlerde Türkiye’nin farklı illerinde yaşanan üzücü saldırı olayları, eğitim kurumlarının güvenliği ve okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunu yeniden gündemin en önemli başlıkları arasına taşıdı. Özellikle Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da meydana gelen olayların ardından öğrenciler, veliler ve öğretmenler gelişmeleri endişeyle takip ediyor. Peki, Ankara'da okullar tatil mi? 16 Nisan Perşembe Ankara'da okul yok mu? Detaylar...

ANKARA’DA OKULLAR TATİL Mİ?

Resmî makamlar tarafından Ankara genelinde okulların tatil edildiğine dair alınmış güncel ve genel bir karar bulunmamaktadır. Eğitim-öğretim süreci, Millî Eğitim Bakanlığı ve Ankara Valiliği koordinasyonunda planlandığı şekilde devam etmektedir.

Ancak olağanüstü durumlar söz konusu olduğunda valiliklerin il bazlı tatil kararları alabileceği de unutulmamalıdır. Bu nedenle resmi açıklamaların düzenli olarak takip edilmesi önem taşımaktadır.

16 NİSAN PERŞEMBE ANKARA’DA OKUL YOK MU?

16 Nisan Perşembe günü için Ankara’da okulların tatil edildiğine dair herhangi bir resmi açıklama bulunmamaktadır. Mevcut durumda eğitim-öğretim faaliyetleri normal akışında devam etmekte olup öğrencilerin ve öğretmenlerin okullarına gitmeleri beklenmektedir.

EĞİTİM-İŞ’TEN 2 GÜN İŞ BIRAKMA KARARI VE TEPKİLER

Eğitim-İş, Şanlıurfa Siverek’te yaşanan olayın ardından eğitim kurumlarında artan şiddet olaylarına dikkat çekmek amacıyla 2 gün iş bırakma kararı aldığını duyurdu. Sendika tarafından yapılan açıklamada, okullarda güvenliğin sağlanmasının artık ertelenemez bir zorunluluk haline geldiği ifade edildi.

