ANKARA SON DAKİKA: Ankara'da hava aracı mı düştü? Temelli'de ne oldu, olay nedir?

Ankara'nın Temelli ilçesinde yaşandığı öne sürülen olay, son dakika gelişmesi olarak kamuoyunun gündemine oturdu. Hava aracının düştüğüne yönelik iddiaların sosyal medyada hızla yayılmasının ardından vatandaşlar, olayın gerçek olup olmadığını ve yaşanan gelişmeleri araştırmaya başladı. " Ankara'da hava aracı mı düştü?", "Temelli'de ne oldu?" ve "Olayda can kaybı ya da yaralanan var mı?" soruları arama motorlarında öne çıkarken, resmi makamlardan gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte olayla ilgili merak edilen son bilgiler...

ANKARA HAVA ARACU OLAYI NEDİR?

Ankara Temelli'de bir hava aracının düştüğü iddia edildi. Bölgeye çok sayıda yardım ekibinin sevk edildiği öğrenildi.

Ayrıntılar geliyor.