Ankara elektrik kesintisi! 19-20 Şubat Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 19 Şubat günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

BEYPAZARI

Bakım çalışması

19 Şubat 2026 saat 09.00 ile 13.00 arasında

Kesinti nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen cadde ve sokaklar:

Cumhuriyet, Develik, Dikiciler Çarşısı, Dikiciler, Eski Belediye, İhsan Yavaş, Kayhan Güven, Suluhan, Yokuş, Kapan

ÇAMLIDERE

Bakım çalışması

20 Şubat 2026 saat 09.00 ile 12.30 arasında

Kesinti nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen cadde ve sokaklar:

Yayla Evleri HıdırlAR, Semer, Aşağıçanlı, Cumhuriyet, Saray, HıdırlAR, Aluç, Turgutlar, Aköz, Fındıklı, Göçer, Menteşeler, Yeni, Çengeller, Kasımlar Küme, Aşağıyayla, Saraçlar, Akçabayır, Çukurören, Kasımlar Salın, Kerimler, Beşkonak, Semeler, Bulak, Eğerlİkozören, Alpular, Yukarı Çukurören, Yağcıhüseyin, Ciğirler Mücavir, Ayvacık, Karaağaç, Sipahiler, Eğerlialören, Eğerlİbaşköy, Duraşar, Alperen, İyceler, Belpınar, Eğerlİdere, Yayla Yağcıhüseyin, Berçinçatak, Özbekler, Yukarıçanlı, Demirciler Beşkonak, Yayla Salın, Güvem, Köseler, Kadoğlu, Yayla Eğerlİkozören, Değirmenciler, Sarıçam, Salın, Yanık, Seyhamamı, Kızılcaören, Yayla Karaağaç, Yukarıkese, Özdere, Kavaközü, Oğlakcı, Ciğirler

KALECİK

Bakım çalışması

21 Şubat 2026 saat 09.00 ile 12.30 arasında

Kesinti nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen cadde ve sokaklar:

Atatürk, 1., Afşar, Ahmetadil, Kozayağı, Demirtaş, Kuyucak, Karatepe, Tavşancık, Eşmedere, Kuyucak Küme, Değirmenkaya, Yeşilöz, Karahöyük, Yeniçöte, Hançılı, Elecik, Yılanlı, Yüzbey, Hasayaz, Sırıklı, Koyunbaba, Gündoğmuş, Kınık, Akcataş, Şemsettin, Beykavağı