Ankara elektrik kesintisi! 13-14 Şubat Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 13 Şubat günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

ETİMESGUT

Etimesgut ilçesinde 13 Şubat 2026 tarihinde 09.30 ile 10.30 saatleri arasında Turkuaz Mahallesi Kuyupınar Mevkii ve Fatih bölgesinde, 11.30 ile 12.30 saatleri arasında Evliya Çelebi Caddesi'nde, 09.00 ile 12.30 saatleri arasında 1681, 1703, 1706, 1694, 1699, Süvari, 1690, 1698, 1687, 1685, 1544, 1684, 1704, 1689 ve 1688 numaralı sokaklarda ve yine 09.00 ile 12.30 saatleri arasında 1339 Sokak ile Bağlıca Mahallesi'nde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

14 Şubat 2026 tarihinde 09.30 ile 10.30 saatleri arasında 1054, 1053 ve 1077 sokaklar ile Aynalı ve Höyük bölgelerinde, 11.30 ile 12.30 saatleri arasında Etimesgut ve Ömer Muhtar bölgelerinde, 13.00 ile 17.00 saatleri arasında ise 321 ve 323 sokaklar ile Emir Yaman bölgesinde şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yapılacaktır.

15 Şubat 2026 tarihinde 09.30 ile 12.30 saatleri arasında Nazım Ercan, Saray Mahallesi, 3795, 184, Fatih Sultan Mehmet, 3792, 128, 178, 3781, Akıncılar, 3789, 186, 141, 182, 138, 187, 3791, Bozhöyük, Dempa, Saray, 2. İnönü, 189, 129, Adnan Menderes, 3793, 2062, Doğanlar, 142, 183, Çaldıran, 175, 3783, Aksoy, 164, 134, 166, 165, 185, 5302, 143, 3787, 144, 157, 5659, 5622, Susuz Mahallesi, 177, 3782, 169, 168, 140 ve Gökkuşağı bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Aynı gün 10.00 ile 15.00 saatleri arasında Ballıkuyumcu Mahallesi'nde de şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

HAYMANA

Haymana ilçesinde 13 Şubat 2026 tarihinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında Dereköy'de, 14 Şubat 2026 tarihinde ise 09.30 ile 17.30 saatleri arasında Toyçayırı, Büyükkonak ve Kuşkondu 1 bölgelerinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

MAMAK

Mamak ilçesinde 13 Şubat 2026 tarihinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında 972, 946 bölü 2, 959, 971 bölü 1, 945, 946, 948, 946 bölü 1, 947, Selçuk, 1017, 968 bölü 1, 969 ve 968 sokaklarda; 09.00 ile 15.00 saatleri arasında ise 830, 834, 848, 826, 819, 827, 804, 825, 799, Natoyolu, Sultan Fatih ve 824 sokaklarda şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yapılacaktır.

15 Şubat 2026 tarihinde 23.00 ile 05.00 saatleri arasında Kırıkhan, Talatpaşa, Tıp Fakültesi, Evren, Mamak ve Cemal Gürsel bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Aynı gün 13.00 ile 16.00 saatleri arasında Akçam Maca, Dere, Koççukuru, Konakyani, Kesecik 2, Alibey, Akpınar, Kayabaşı, Yanıkdağ, Kesecik 1, Merkez, Uvazlı, Köy Yeri, Aşağı, Uyumlu, Yayla Yeri, Sık, Çukur, Fidimse, Çorak, Güzle, Urvana, Karaman, Derindere, Yukarı Ortaburun, Köyün Kendisi, Karşı, Isındı ve Yukarı Alibey bölgelerinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.