Andre Henrique kimdir? Fenerbahçe'ye galibiyet golünü atan Andre Henrique kaç yaşında?

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe'yi ağırladığı maçın ilk yarısını Matteo Guendouzi'nin 45+1. dakikadaki golüyle önde kapattı ve skor 76. dakikaya kadar değişmedi. Sonra her şey iki dakikada oldu. Önce Sinclair Armstrong eşitliği getirdi, 78. dakikada da Andre Henrique topu ağlara gönderdi; İzmir ekibi Chobani Stadyumu'ndan 2-1 galibiyetle ayrıldı.

Göztepe ligde üst üste dördüncü maçını kazanarak 15 puana çıktı, Fenerbahçe ise 16 puanda kaldı.

ANDRE HENRIQUE FENERBAHÇE'YE KAÇINCI DAKİKADA GOL ATTI?

Andre Henrique, 31 Ekim 2026'daki Fenerbahçe maçında 78. dakikada golü attı ve Stanimir Stoilov'un takımını 2-1 öne geçirdi. Maçın skoru bu golden sonra değişmedi.

Göztepe'deki başlangıcı kolay olmadı. Brezilyalı oyuncu ilk altı haftada gol atamamış, yalnızca bir asist yapmıştı. Seri 7. haftada, Göztepe'nin Eyüpspor'u deplasmanda 4-0 yendiği ve sezonun ilk galibiyetini aldığı maçta bitti: Henrique 54. ve 59. dakikalarda iki gol attı, 75. dakikada da penaltıdan üçüncü golü buldu.

ANDRE HENRIQUE KİMDİR?

Andre Henrique, tam adıyla André Henrique da Silva Martins, Göztepe'de forma giyen Brezilyalı santrfor. Brezilya'nın Bahia eyaletindeki Guanambi'de doğdu. 1,89 boyundaki oyuncu hava toplarında güçlü, santrforun yanında kanatta da oynayabiliyor.

ANDRE HENRIQUE KAÇ YAŞINDA?

Andre Henrique 17 Aralık 2001 doğumlu ve 24 yaşında. Aralıkta 25'e girecek.

ANDRE HENRIQUE GÖZTEPE'YE NE ZAMAN GELDİ?

Andre Henrique, Haziran 2026'da Grêmio'dan Göztepe'ye transfer oldu. İzmir kulübü oyuncu için kış transfer döneminde de Grêmio'ya teklif götürmüş, Brezilya ekibi bu teklifi kabul etmemişti. Haziranda taraflar yaklaşık 2 milyon euroluk bonservis bedelinde anlaştı.

ANDRE HENRIQUE HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Andre Henrique profesyonel kariyerine Brezilya'nın alt liglerinde oynayan Capivariano'da başladı ve ilk maçına 4 Mart 2020'de çıktı. İlk profesyonel gollerini aynı yılın 25 Eylül'ünde attı. Marília'yı 4-1 yendikleri o maçta üç gol onundu.

2021'de kiralık olarak America Mineiro'ya gitti, orada daha çok 20 yaş altı takımında oynadı. Haziran 2022'de yine kiralık olarak Série D ekibi Marcílio Dias'a geçti ve takımla Santa Catarina Kupası'nı kazandı. Aralık 2022'de Hercílio Luz, ekonomik haklarının yüzde 50'si için 500 bin real ödedi.

Grêmio, 4 Nisan 2023'te Andre Henrique'yi satın alma opsiyonuyla yıl sonuna kadar kiraladı, ardından bonservisini aldı. Henrique 2026'nın ilk aylarında Grêmio'da çoğunlukla yedek kulübesinden oyuna girdi. Haziranda Göztepe'ye geçti.