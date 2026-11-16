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Andorra - Azerbaycan maçı hangi kanalda, Andorra - Azerbaycan maçı nereden CANLI izlenir?

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Andorra - Azerbaycan maçı hangi kanalda, Andorra - Azerbaycan maçı nereden CANLI izlenir?
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Hazırlık maçında Andorra, sahasında Azerbaycan'ı konuk ediyor. Mücadele öncesinde futbolseverler "Andorra - Azerbaycan maçı hangi kanalda?" ve "Andorra - Azerbaycan maçı nereden canlı izlenir?" sorularının yanıtını araştırıyor.

Andorra - Azerbaycan maçı bugün, 16 Kasım 2026 Pazartesi günü Türkiye saatiyle 21.00'de Encamp'teki Estadi de la FAF'ta oynanacak. Karşılaşma S Sport Plus ve CBC Sport'tan canlı olarak yayınlanacak. İşte Andorra - Azerbaycan maçının yayın bilgileri.

ANDORRA - AZERBAYCAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Andorra - Azerbaycan maçı S Sport Plus ve CBC Sport'tan canlı olarak yayınlanacak.

ANDORRA - AZERBAYCAN MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

S Sport Plus, internet üzerinden yayın yapan dijital bir platform. Kanalın Digiturk, D-Smart ya da Tivibu gibi televizyon platformlarında bu maç için doğrulanmış bir kanal numarası bulunmuyor. İzleyiciler maçı S Sport Plus'ın internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden takip edebilecek.

ANDORRA - AZERBAYCAN MAÇI SAAT KAÇTA?

Andorra - Azerbaycan maçı, 16 Kasım 2026 Pazartesi günü Türkiye saatiyle 21.00'de başlayacak.

ANDORRA - AZERBAYCAN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, Encamp'teki Estadi de la FAF'ta oynanacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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