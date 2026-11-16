Andorra - Azerbaycan maçı hangi kanalda, Andorra - Azerbaycan maçı nereden CANLI izlenir?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Andorra - Azerbaycan maçı bugün, 16 Kasım 2026 Pazartesi günü Türkiye saatiyle 21.00'de Encamp'teki Estadi de la FAF'ta oynanacak. Karşılaşma S Sport Plus ve CBC Sport'tan canlı olarak yayınlanacak. İşte Andorra - Azerbaycan maçının yayın bilgileri.

ANDORRA - AZERBAYCAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Andorra - Azerbaycan maçı S Sport Plus ve CBC Sport'tan canlı olarak yayınlanacak.

ANDORRA - AZERBAYCAN MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

S Sport Plus, internet üzerinden yayın yapan dijital bir platform. Kanalın Digiturk, D-Smart ya da Tivibu gibi televizyon platformlarında bu maç için doğrulanmış bir kanal numarası bulunmuyor. İzleyiciler maçı S Sport Plus'ın internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden takip edebilecek.

ANDORRA - AZERBAYCAN MAÇI SAAT KAÇTA?

Andorra - Azerbaycan maçı, 16 Kasım 2026 Pazartesi günü Türkiye saatiyle 21.00'de başlayacak.

ANDORRA - AZERBAYCAN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, Encamp'teki Estadi de la FAF'ta oynanacak.