Andorra - Azerbaycan maçı hangi kanalda, Andorra - Azerbaycan maçı nereden CANLI izlenir?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hazırlık maçında Andorra, sahasında Azerbaycan'ı konuk ediyor. Mücadele öncesinde futbolseverler "Andorra - Azerbaycan maçı hangi kanalda?" ve "Andorra - Azerbaycan maçı nereden canlı izlenir?" sorularının yanıtını araştırıyor.
Andorra - Azerbaycan maçı bugün, 16 Kasım 2026 Pazartesi günü Türkiye saatiyle 21.00'de Encamp'teki Estadi de la FAF'ta oynanacak. Karşılaşma S Sport Plus ve CBC Sport'tan canlı olarak yayınlanacak. İşte Andorra - Azerbaycan maçının yayın bilgileri.
ANDORRA - AZERBAYCAN MAÇI HANGİ KANALDA?
Andorra - Azerbaycan maçı S Sport Plus ve CBC Sport'tan canlı olarak yayınlanacak.
ANDORRA - AZERBAYCAN MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?
S Sport Plus, internet üzerinden yayın yapan dijital bir platform. Kanalın Digiturk, D-Smart ya da Tivibu gibi televizyon platformlarında bu maç için doğrulanmış bir kanal numarası bulunmuyor. İzleyiciler maçı S Sport Plus'ın internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden takip edebilecek.
ANDORRA - AZERBAYCAN MAÇI SAAT KAÇTA?
Andorra - Azerbaycan maçı, 16 Kasım 2026 Pazartesi günü Türkiye saatiyle 21.00'de başlayacak.
ANDORRA - AZERBAYCAN MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Karşılaşma, Encamp'teki Estadi de la FAF'ta oynanacak.