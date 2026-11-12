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Andorra Azerbaycan maçı hangi kanalda, Andorra Azerbaycan nereden CANLI izlenir?

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Andorra Azerbaycan maçı hangi kanalda, Andorra Azerbaycan nereden CANLI izlenir?
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Milli takımlar arasında oynanacak hazırlık maçında 12 Kasım 2026 Perşembe günü futbolseverleri heyecanlı bir mücadele bekliyor. Andorra, Azerbaycan ile karşı karşıya gelecek. Milli maç arasında oynanacak karşılaşma, futbolseverlerin ilgisini çekiyor. Futbolseverler, Andorra Azerbaycan maçının hangi kanalda yayınlanacağını ve nereden canlı izlenebileceğini araştırıyor.

Andorra ile Azerbaycan arasındaki hazırlık maçı, 12 Kasım 2026 Perşembe günü Türkiye saatiyle 21.00'de Encamp'taki Estadi de la FAF'ta oynanacak. Mücadele S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak. İşte Andorra Azerbaycan maçının yayın bilgileri ve merak edilen tüm detaylar.

ANDORRA AZERBAYCAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Andorra Azerbaycan maçı, S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak.

S SPORT PLUS KAÇINCI KANALDA?

S Sport Plus, internet üzerinden yayın yapan bir dijital platform. Kanalın Digiturk, D Smart ya da Tivibu gibi televizyon platformlarında bir kanal numarası bulunmuyor. S Sport Plus'a resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden erişilebiliyor.

ANDORRA AZERBAYCAN NEREDEN CANLI İZLENİR?

Andorra Azerbaycan maçını izlemek isteyenler, karşılaşmayı S Sport Plus'ın resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden canlı olarak takip edebilir. S Sport Plus yayınlarına bilgisayar, akıllı telefon, tablet ve akıllı televizyonlardan ulaşılabiliyor.

ANDORRA AZERBAYCAN MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Hayır, Andorra Azerbaycan maçı şifresiz yayınlanmayacak. Karşılaşmayı izlemek için S Sport Plus aboneliği gerekiyor.

ANDORRA AZERBAYCAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Andorra Azerbaycan maçı, 12 Kasım 2026 Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma Türkiye saatiyle 21.00'de başlayacak.

ANDORRA AZERBAYCAN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Andorra ile Azerbaycan arasındaki karşılaşma, Encamp'taki Estadi de la FAF'ta oynanacak.

ANDORRA AZERBAYCAN MAÇI CANLI SKOR

Maç daha başlamadı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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