Ana Kuzusu filmi ne zaman, nerede çekildi, Ana Kuzusu filmi oyuncuları kim, konusu ne?

ANA KUZUSU FİLMİ KONUSU NE?

“Ana Kuzusu” filmi, yeni evli Sinan’ın annesine aşırı düşkünlüğü nedeniyle eşiyle yaşadığı çatışmaları konu alıyor. Annesi ve eşi arasında kalan Sinan’ın komik ve dramatik olaylarla dolu hayatı, aile ilişkileri üzerinden eğlenceli bir dille izleyiciye aktarılıyor.

ANA KUZUSU FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Film, 2021 yılında çekilmiş ve aynı yıl içerisinde yayınlanmıştır. Yapım süreci yaz aylarında tamamlanmış, kısa süre içinde televizyon ve dijital platformlarda izleyiciyle buluşmuştur.

ANA KUZUSU FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

“Ana Kuzusu” filminin çekimleri Türkiye’de, özellikle Fethiye bölgesinde gerçekleştirilmiştir. Doğal güzellikleriyle öne çıkan Fethiye, filmdeki sahnelere görsel bir zenginlik katmıştır.

ANA KUZUSU FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Filmin başrollerinde Cihan Ercan, Gonca Sarıyıldız, Asuman Dabak ve Tuğçe Karabayır yer almaktadır. Kadroda ayrıca Metin Yıldız, Emre Ertunç ve Erdi Ünver gibi oyuncular da bulunmaktadır.