Amedspor Süper Lig'e çıktı mı, Amedspor son durum ne?

TFF 1. Lig'de fırtına gibi esen Amedspor, tarihi bir sezonun son düzlüğüne girdi. Adım adım Süper Lig'e yürüyen Diyarbakır ekibi, rakipleriyle arasındaki puan farkını koruyarak zirvedeki yerini sağlama alıyor. Spor camiasının yakından takip ettiği "Amedspor Süper Lig'e çıktı mı?" sorusu gündemdeki yerini korurken, kulübün önündeki fikstür avantajı ve olası puan senaryoları taraftarları heyecanlandırıyor. Amedspor’un son durumu ve Süper Lig yolundaki puan cetveline dair en güncel analizleri haberimizde bulabilirsiniz.

AMEDSPOR SÜPER LİG’E ÇIKTI MI? DİYARBAKIR TEMSİLCİSİNDE ŞAMPİYONLUK HEYECANI!

TFF 1. Lig'de 2025-2026 sezonunun son düzlüğüne girilirken, futbolseverler tek bir soruya kilitlendi: "Amedspor Süper Lig'e çıktı mı?" Sezon boyunca sergilediği üstün performansla zirve ortağı olan Diyarbakır ekibi, tarihi bir eşiğin eşiğinde. Taraftarların nefeslerini tutarak takip ettiği şampiyonluk yarışında, Amedspor'un Süper Lig vizesi alıp almadığı matematiksel olarak netleşmeye başladı.

TFF 1. LİG PUAN DURUMU: AMEDSPOR KAÇINCI SIRADA?

Ligin 34. haftası itibarıyla Amedspor, şampiyonluk yarışında nefes kesen bir mücadele veriyor. Topladığı 70 puanla lider Erzurumspor'un hemen ardından 2. sırada yer alan yeşil-kırmızılılar, doğrudan Süper Lig'e yükselme yolunda dev bir avantaja sahip. En yakın takipçisi Esenler Erokspor ile arasındaki puan farkını korumaya çalışan Amedspor, kalan haftalarda hata yapmadan hedefine ulaşmak istiyor.

AMEDSPOR NASIL SÜPER LİG’E ÇIKAR? İŞTE ŞAMPİYONLUK SENARYOLARI

Amedspor'un doğrudan Süper Lig'e yükselebilmesi için ligi ilk iki sırada bitirmesi yeterli olacak. Mevcut puan tablosuna göre; Amedspor kalan maçlarını kazandığı takdirde diğer sonuçlara bakmaksızın adını bir üst lige yazdıracak. Eğer ligi lider bitirirse şampiyonluk kupasını müzesine götürecek, ikinci sırada tamamlarsa yine doğrudan devler ligine yükselecek. Üçüncü sıraya gerilemesi durumunda ise doğrudan final oynama hakkı elde ederek play-off aşamasından şansını deneyecek.

FIFA’DAN GELEN ŞOK HABER: TRANSFER YASAĞI ETKİLER Mİ?

Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Amedspor camiası, geçtiğimiz günlerde FIFA'dan gelen süresiz transfer yasağı haberiyle sarsıldı. Ancak bu durumun saha içindeki mücadeleyi ve mevcut kadronun şampiyonluk hedefini etkilemeyeceği vurgulanıyor. Kulüp yönetimi Süper Lig'e çıkılması durumunda hukuki süreci hızlandırarak yasağı kaldırmayı planlarken, teknik heyet ve futbolcular tamamen kalan maçlara odaklanmış durumda. Diyarbakır sokaklarında ise şimdiden Süper Lig kutlamaları için hazırlıklar başlamış görünüyor.