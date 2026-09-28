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Altı Üstü İstanbul neden yok, Altı Üstü İstanbul milli maçtan sonra yayınlaancak mı, Altı Üstü İstanbul yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

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Altı Üstü İstanbul neden yok, Altı Üstü İstanbul milli maçtan sonra yayınlaancak mı, Altı Üstü İstanbul yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
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Altı Üstü İstanbul neden yok? sorusu, programın yeni bölümünü bekleyen izleyiciler tarafından merak ediliyor. Altı Üstü İstanbul’un yayın akışında yer almaması sonrası “Altı Üstü İstanbul milli maçtan sonra mı yayınlanacak, yeni bölüm ne zaman?” sorularına yanıt aranıyor.

Altı Üstü İstanbul’un yeni bölümünün ne zaman ekrana geleceği izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Programın yayın saatinde ekrana gelmemesiyle birlikte Altı Üstü İstanbul neden yok, milli maçtan sonra yayınlanacak mı ve yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? soruları araştırılmaya başlandı.

ALTIK ÜSTÜ İSTANBUL NEDEN YOK?

Altı Üstü İstanbul, bu akşam yayın akışında farklı bir içerikle izleyicilerin karşısına çıkacak. Programın yeni bölümü, milli maç nedeniyle bu akşam ekrana gelmeyecek. İzleyiciler ise “Altı Üstü İstanbul neden yok, milli maçtan sonra yayınlanacak mı?” sorularına yanıt arıyor.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL MİLLİ MAÇ NEDENİYLE YAYINLANMAYACAK

Altı Üstü İstanbul’un bu akşamki yeni bölümü, milli maç nedeniyle yayınlanmayacak. Programın yayın akışında değişikliğe gidilirken, izleyiciler yeni bölüm yerine özel bölümle buluşacak.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL MİLLİ MAÇTAN SONRA YAYINLANACAK MI?

Altı Üstü İstanbul’un yeni bölümü milli maçın hemen ardından ekrana gelmeyecek. Bu akşam programın özel bölümü yayınlanırken, yeni bölüm için izleyicilerin bir sonraki haftayı beklemesi gerekecek.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Altı Üstü İstanbul’un yeni bölümü önümüzdeki hafta izleyiciyle buluşacak. Bu nedenle programın takipçileri bu akşam yeni bölüm yerine özel bölümü izleyebilecek. Programın yeni bölümü, gelecek haftaki yayın akışında ekranlara gelecek.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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