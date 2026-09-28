Altı Üstü İstanbul neden yok, Altı Üstü İstanbul milli maçtan sonra yayınlaancak mı, Altı Üstü İstanbul yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

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Altı Üstü İstanbul’un yeni bölümünün ne zaman ekrana geleceği izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Programın yayın saatinde ekrana gelmemesiyle birlikte Altı Üstü İstanbul neden yok, milli maçtan sonra yayınlanacak mı ve yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? soruları araştırılmaya başlandı.

ALTIK ÜSTÜ İSTANBUL NEDEN YOK?

Altı Üstü İstanbul, bu akşam yayın akışında farklı bir içerikle izleyicilerin karşısına çıkacak. Programın yeni bölümü, milli maç nedeniyle bu akşam ekrana gelmeyecek. İzleyiciler ise “Altı Üstü İstanbul neden yok, milli maçtan sonra yayınlanacak mı?” sorularına yanıt arıyor.