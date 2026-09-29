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Alperen Şengün kimdir? Alperen Şengün kaç yaşında, nereli?

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Alperen Şengün kimdir? Alperen Şengün kaç yaşında, nereli?
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Alperen Şengün, basketbol kariyeri ve NBA'deki performansıyla sporseverlerin yakından takip ettiği isimler arasında yer alıyor. Milli basketbolcunun hayatı, kariyeri, yaşı ve doğum yeri merak edilirken, “Alperen Şengün kimdir?”, “Alperen Şengün kaç yaşında?” ve “Alperen Şengün nereli?” soruları araştırılıyor.

Nba'de Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün'ün kariyeri ve özel hayatına ilişkin bilgiler basketbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Genç yaşta profesyonel basketbola adım atan Şengün'ün doğum tarihi, yaşı, memleketi ve kariyer yolculuğu merak konusu olurken, “Alperen Şengün kimdir, kaç yaşında, nereli?” sorularına yanıt aranıyor. İşte Alperen Şengün'ün hayatı ve kariyerine dair merak edilenler...

ALPEREN ŞENGÜN KİMDİR?

Alperen Şengün, 25 Temmuz 2002 tarihinde Giresun'da dünyaya gelen Türk milli basketbolcudur. Pivot pozisyonunda oynayan Şengün, Nba'de Houston Rockets forması giyiyor. 2021 NBA Draftı'nda Oklahoma City Thunder tarafından ilk tur 16. sıradan seçilen Şengün'ün draft hakları daha sonra Houston Rockets'a geçti.

ALPEREN ŞENGÜN KAÇ YAŞINDA?

Alperen Şengün, 25 Temmuz 2002 doğumludur. 29 Eylül 2026 itibarıyla 24 yaşındadır. NBA'in resmi oyuncu profilinde de Şengün'ün doğum tarihi 25 Temmuz 2002 ve yaşı 24 olarak yer alıyor.

ALPEREN ŞENGÜN NERELİ?

Alperen Şengün, Giresun doğumludur. Basketbola Türkiye'de başlayan Şengün, genç yaş kategorilerinde milli takım formasını giydikten sonra profesyonel kariyerini Türkiye'de sürdürdü.

ALPEREN ŞENGÜN'ÜN KARİYERİ

Alperen Şengün'ün profesyonel basketbol kariyeri Türkiye'de başladı. Bandırma Basketbol Kulübü altyapısında gelişen Şengün, 2020-2021 sezonunda Beşiktaş formasıyla Basketbol Süper Ligi'nde oynadı ve sezonu ligin En Değerli Oyuncusu (MVP) olarak tamamladı.

2021 NBA Draftı'nda Oklahoma City Thunder tarafından 16. sıradan seçilen Şengün, draft gecesi Houston Rockets'a geçti. NBA kariyerine Houston Rockets'ta başlayan milli basketbolcu, burada takımın önemli oyuncularından biri haline geldi. NBA'in resmi verilerine göre 2025-2026 sezonunda maç başına 20,4 sayı, 8,9 ribaunt ve 6,2 asist ortalamaları yakaladı.

Şengün, Türkiye Milli Takımı'nın da önemli oyuncuları arasında yer alıyor. Genç milli takımlarda da forma giyen basketbolcu, 2019 FIBA 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'nin gümüş madalya kazanan kadrosunda yer aldı.

2026 yılında ikinci kez NBA All-Star seçilen Şengün, Houston Rockets ile kariyerini sürdürüyor. 2026-2027 sezonu öncesinde de takımın medya gününde üst üste iki kez All-Star seçilmesinin ardından kariyer hedeflerinden söz etti.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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