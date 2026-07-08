Alperen Duymaz kimdir? Doğanın Kanunu dizisinin Yaman'ı Alperen Duymaz kaç yaşında, nereli?

Doğanın Kanunu dizisinin dikkat çeken karakterlerinden Yaman'a hayat veren Alperen Duymaz, sosyal medyada ve arama motorlarında en çok araştırılan isimlerden biri oldu. Başarılı oyuncunun hayatı, kariyer yolculuğu ve biyografisi izleyiciler tarafından merak edilirken, "Alperen Duymaz kimdir, kaç yaşında, nereli?" soruları da gündemdeki yerini aldı. İşte Alperen Duymaz hakkında merak edilenler...

ALPEREN DUYMAZ KİMDİR?

Alperen Duymaz, 3 Kasım 1992 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Türk oyuncu ve modeldir. İlk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamlayan Duymaz, daha sonra Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde eğitim aldı. Oyunculuk kariyerine başlamadan önce modellik yapan Alperen Duymaz, kısa sürede televizyon dünyasının dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

ALPEREN DUYMAZ KAÇ YAŞINDA?

3 Kasım 1992 doğumlu olan Alperen Duymaz, 2026 yılı itibarıyla 33 yaşındadır.

ALPEREN DUYMAZ NERELİ?

Alperen Duymaz, Ankara doğumludur. Eğitim hayatını da Ankara'da tamamlayan oyuncu, daha sonra oyunculuk kariyerine odaklanarak televizyon ve dijital platform projelerinde yer almaya başladı.

ALPEREN DUYMAZ'IN KARİYERİ

Alperen Duymaz, oyunculuk kariyerine 2015 yılında televizyon dizileriyle adım attı. İlk olarak "Tatlı Küçük Yalancılar" dizisinde rol alan oyuncu, daha sonra "Acı Aşk", "Bodrum Masalı", "Çukur", "Çarpışma", "Zemheri", "Son Yaz", "EGO" ve "Leyla: Hayat... Aşk... Adalet..." gibi birçok yapımda izleyici karşısına çıktı.

Başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken Duymaz, aksiyon, dram ve romantik türlerde canlandırdığı karakterlerle geniş bir hayran kitlesi kazandı. Televizyon projelerinin yanı sıra dijital platform yapımlarında da rol alan oyuncu, kariyerini yeni projelerle sürdürmeye devam etmektedir.