Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Almila Ada'nın eşi, iş insanı İhsan Çilsal. Çift, ilk çocuklarının doğduğunu 22 Kasım 2026'da duyurdu: Ada kızını kucağına aldığı ilk fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

ALMİLA ADA'NIN EŞİ KİM?

Almila Ada'nın eşi İhsan Çilsal, kafe ve gıda sektöründe çalışan bir girişimci. Kayseri'de doğan Çilsal, TED Kayseri Koleji ve Kayseri Fen Lisesi'nden sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünü bitirdi.

Çilsal özel hayatını basından uzak tutuyor; adı daha çok Almila Ada ile ilişkisi üzerinden duyuldu. İkili yaklaşık altı yıl birlikte oldu.

ALMİLA ADA NE ZAMAN EVLENDİ?

Almila Ada, Haziran 2025'te İstanbul Tarabya'da aile arasında yapılan sade bir törenle İhsan Çilsal ile evlendi. Çilsal ona doğum gününde evlenme teklif etmiş, çift Şubat 2025'te nişanlanmıştı.

ALMİLA ADA ANNE Mİ OLDU?

Evet, Almila Ada 22 Kasım 2026'da anne oldu ve bir kız bebek dünyaya getirdi. Oyuncu, Haziran 2026'da "Küçük mucizemiz yolda" diyerek bebek beklediğini duyurmuş, hamilelik boyunca çekilen fotoğrafları da zaman zaman paylaşmıştı.

Doğumdan sonraki paylaşımında kızının adını da açıkladı. Gönderiye oyuncu arkadaşlarından ve takipçilerinden çok sayıda tebrik mesajı geldi.

ALMİLA ADA KİMDİR?

Almila Ada bir oyuncu, model ve balerin. Babası gazeteci, annesi moda tasarımcısı ve öğretmen. Küçük yaşta baleye başladı, annesinin işi nedeniyle bir süre Rusya'da yaşadı.

Bale eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde tamamladı, ardından Londra'da bale ve sahne sanatları okudu. Oyunculuğa geçişi bir seçmeyle oldu: Yenilmezler: Ultron Çağı filminde Scarlett Johansson'ın canlandırdığı karakterin küçüklüğünü oynayacak bir balerin arandığında seçmeyi kazandı. Aşil tendonu ve kemik sorunu yüzünden tedavi için İstanbul'a döndü.

2018'de Pointe Stüdyo adlı bir pilates merkezi kurdu ve burada bale fitness dersleri veriyor.

ALMİLA ADA KAÇ YAŞINDA?

Almila Ada 32 yaşında. 1994 doğumlu.

ALMİLA ADA HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Almila Ada televizyona Kaderimin Yazıldığı Gün ile başladı, ardından kısa bir süre Kırgın Çiçekler'de rol aldı. İlk başrolünü 2017'de Adı Efsane dizisinde Erdal Beşikçioğlu'nun kızını oynayarak üstlendi.

Geniş kitlelerce en çok Üç Kız Kardeş ile tanındı. Barış Akarsu Merhaba da oynadığı yapımlar arasında.