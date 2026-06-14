2026 FIFA Dünya Kupası 2026 FIFA World Cup E Grubu’nda futbolseverleri ekran başına kilitleyecek önemli karşılaşmalardan biri Almanya ile Curaçao arasında oynanacak. Turnuvanın grup aşamasında kritik puan mücadelesine sahne olacak bu karşılaşma, hem Avrupa futbolunun devi Almanya’nın performansı hem de sürpriz peşindeki Curaçao’nun ortaya koyacağı direnç açısından büyük merak konusu. Peki, Almanya Curaçao maçı ne zaman, saat kaçta? Dünya Kupası Almanya Curaçao maçı hangi kanalda? Detaylar haberimizde.

ALMANYA CURAÇAO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu kapsamında oynanacak Almanya – Curaçao karşılaşması:

Tarih: 14 Haziran 2026 Pazar

Saat: 20:00 (Türkiye Saati)

DÜNYA KUPASI ALMANYA CURAÇAO MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye’de futbolseverler, bu önemli karşılaşmayı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak takip edebilecek. Dünya Kupası yayın haklarını elinde bulunduran kanal, turnuva boyunca olduğu gibi bu mücadelede de geniş kapsamlı bir yayın planı sunacak.