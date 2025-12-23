Haberler

Ali Yaşar Koz kimdir, Ali Yaşar Koz neden gözaltına alındı?

İstanbul'da popüler eğlence mekânlarının işletmecileri arasında adı sıkça anılan, oyuncu Alina Boz'un eşi Umut Evirgen, "uyuşturucu madde kullanımına yer sağlama" iddiasıyla emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında, tanık beyanlarında uyuşturucu kullanıldığı öne sürülen Etiler'deki "Kütüphane" adlı işletmenin müdürü Ali Yaşar Koz da gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.

Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre, İstanbul'da yürütülen operasyon çerçevesinde, işletmecilik yapan Umut Evirgen hakkında uyuşturucuya yönelik suçlamalar yöneltildi. Aynı dosyada, gizli tanıkların ifadelerinde adı geçen ve Etiler'de faaliyet gösteren "Kütüphane" isimli mekânın işletme müdürü olduğu belirtilen Ali Yaşar Koz'un da soruşturma kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.

ÜNLÜ İŞLETMECİ UMUT EVİRGEN HAKKINDA SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kamuoyunda tanınan isimlere yönelik yürütülen kapsamlı soruşturma genişliyor. Son gelişmelerde, oyuncu Alina Boz'un eşi olan ve İstanbul'daki popüler eğlence mekânlarının işletmecileri arasında yer alan Umut Evirgen'in gözaltına alındığı öğrenildi. Evirgen'e yöneltilen suçlamanın, "uyuşturucu madde kullanımına yer sağlamak" olduğu belirtildi.

Edinilen bilgilere göre Evirgen, eşinin sahne aldığı "Palamut Zamanı" adlı tiyatro oyununun gösterimi için bulunduğu Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.

KÜTÜPHANE MEKÂNININ MÜDÜRÜ ALİ YAŞAR KOZ DA GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında adı geçen Etiler'deki "Kütüphane" isimli eğlence mekânının işletme müdürü Ali Yaşar Koz'un da gözaltına alındığı bildirildi. Daha önce tutuklanan Mehmet Akif Ersoy'un ardından ifade veren gizli tanıkların, söz konusu mekânda uyuşturucu kullanıldığı yönünde beyanlarda bulunduğu aktarıldı.

Bu ifadeler üzerine narkotik ekipleri tarafından Kütüphane adlı işletmeye narkotik köpeklerinin de yer aldığı bir operasyon düzenlendiği öğrenildi.

"SENİ KÜTÜPHANEYE GÖTÜRECEĞİZ" MESAJI GÜNDEME GELDİ

Kütüphane adlı mekân, Mehmet Akif Ersoy'un, eski İletişim Başkanlığı çalışanı Furkan Torlak'a gönderdiği mesajda kullandığı "Seni kütüphaneye götüreceğiz" ifadesiyle de daha önce gündeme gelmişti. Bu mesaj, soruşturma sürecinde dikkat çeken detaylar arasında yer alıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
500

