Ali Tutal neden öldü, Ali Tutal ölüm sebebi neydi hasta mıydı, hastalığı neydi?

Ali Tutal'ın hastalığı neydi, ölümüne ne sebep oldu? Başarılı oyuncunun ani vefatının ardından "hasta mıydı?" sorusu gündeme geldi. Ailesi ve yakın çevresinden edinilen bilgilere göre Ali Tutal, kronik bir rahatsızlıkla mücadele etmiyordu ve ölümünün ani gelişen kalp krizi nedeniyle gerçekleştiği ifade edildi. Tutal'ın beklenmedik ölümü, sanat dünyasında derin üzüntü yarattı.

BEYİN KANAMASI SONRASI YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ GÖRÜYORDU

Usta oyuncunun, 27 Ocak'ta geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ve o tarihten bu yana yoğun bakımda tedavi altında olduğu öğrenildi. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Ali Tutal, yaşam mücadelesini kaybetti.

TÜRK SİNEMA VE TELEVİZYONUNUN UNUTULMAZ İSMİYDİ

Ali Tutal, kariyeri boyunca "Güneşi Gördüm", "Geniş Aile", "Bereketli Topraklar Üstünde" ve "Hükümet Kadın" gibi hafızalara kazınan birçok projede rol aldı. Canlandırdığı karakterlerle geniş bir izleyici kitlesinin beğenisini kazanan Tutal, Türk sinemasının emek veren ve saygı duyulan isimleri arasında yer aldı.

SİNEMA EMEKÇİLERİ SENDİKASI'NDAN DUYGUSAL VEDA

Tutal'ın vefatının ardından Sinema Emekçileri Sendikası (Sine-Sen) tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kısa süre önce geçirdiği beyin kanaması nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören sinema ve dizi oyuncusu arkadaşımız Ali Tutal, vefat etmiştir. Saygı ve sevgiyle anacağız."

SANAT CAMİASI YASTA

Ali Tutal'ın vefatı, meslektaşları ve hayranları tarafından büyük bir üzüntüyle karşılandı. Usta oyuncu, geride bıraktığı eserler ve unutulmaz performanslarıyla anılmaya devam edecek.