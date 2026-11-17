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CHP'nin Parti Meclisi listesinde yer almayan Ali Mahir Başarır, sağlık durumuna ilişkin iddialarla gündeme geldi. Başarır'ın sağlık sorunları nedeniyle listede bulunmadığı öne sürülürken, siyasetçinin hastalığının ne olduğu merak edilmeye başlandı. Öte yandan Başarır'ın TBMM Grup Başkanvekilliği görevi nedeniyle Parti Meclisi listesine alınmadığı bilgisi de gündeme geldi. Peki, Ali Mahir Başarır hasta mı, hastalığı nedir? Ali Mahir Başarır neden listede yok, PM'de yok? Detaylar haberimizde.

ALİ MAHİR BAŞARIR HASTA MI?

Ali Mahir Başarır'ın sağlık sorunları yaşadığına ilişkin söylentiler gündeme geldi. Parti Meclisi listesinde yer almamasının ardından ortaya atılan bu iddialar, siyasetçinin sağlık durumuna ilişkin soru işaretlerine neden oldu.

Ancak Başarır'ın hasta olduğuna ilişkin kendisi veya yetkili kaynaklar tarafından yapılmış doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor. Bu nedenle sağlık sorunları yaşadığı yönündeki söylentileri kesinleşmiş bir bilgi olarak değerlendirmek mümkün değil.

ALİ MAHİR BAŞARIR'IN HASTALIĞI NEDİR?

Ali Mahir Başarır'ın hangi hastalığa sahip olduğuna ilişkin kamuoyuna açıklanmış bir bilgi bulunmuyor. Sağlık durumuyla ilgili iddialar gündeme gelse de hastalığının adı, tedavi süreci veya sağlık durumunun ayrıntıları hakkında doğrulanmış bilgi paylaşılmadı.

Başarır'ın Parti Meclisi listesinde yer almamasının sağlık sorunlarıyla bağlantılı olduğu yönündeki söylentiler de henüz doğrulanmış değil. Siyasetçinin bu konuda açıklama yapmaması nedeniyle iddiaların kesinlik kazanmadığı görülüyor.

ALİ MAHİR BAŞARIR NEDEN LİSTEDE YOK?

Ali Mahir Başarır, TBMM Grup Başkanvekilliği görevini yürütmesi nedeniyle Parti Meclisi listesine alınmayan isimler arasında yer aldı. Başarır'ın yanı sıra diğer grup başkanvekilleri Murat Emir ve Gökhan Günaydın ile Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl de listede bulunmadı.

Kurucular Kurulu'nda yer alan 90 milletvekilinden 75'i Parti Meclisi listesine girerken, 15 isim liste dışında kaldı. Bu isimler arasında İdare Amiri Harun Özgür Yıldızlı, Katip Üye Aliye Coşar, Veli Ağbaba ve Bülent Tezcan da yer aldı.

Liste dışında kalan bazı isimlerin TBMM'deki grup yönetiminde görev alabileceği belirtildi. Ali Mahir Başarır ise Parti Meclisi listesinde yer almamasına ilişkin şu ana kadar bir açıklama yapmadı.