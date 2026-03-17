Ali Laricani öldü mü? SON DAKİKA! İran Güvenlik Şefi Ali Laricani kimdir?

İsrail basını, İran'ın en kritik isimlerinden biri olarak gösterilen Güvenlik Şefi Ali Laricani'nin dün gece gerçekleşen bir saldırıda öldürülmüş olabileceğini iddia etti. Haberlere göre, saldırının hedefi Laricani'ydi; ancak şu ana kadar İran tarafından bu iddiayı doğrulayan resmi bir açıklama yapılmadı. Peki, İran Güvenlik Şefi Ali Laricani kimdir? Detaylar...

ALİ LARİCANİ ÖLDÜ MÜ?

İsrail Savunma Bakanı Katz, İran Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin öldürüldüğünü öne sürerken, İran yönetimi Laricani'nin kamuoyuna bir mesaj yayınlayacağını belirtti. Bu durum, öldürülüp öldürülmediği veya yaralanıp yaralanmadığına dair belirsizliği koruyor.

Son günlerde İsrail'in Tahran başta olmak üzere İran'daki askeri ve güvenlik altyapısına yönelik saldırılarını artırması, Laricani'nin hedef alınmasının bölgedeki gerilimi daha da yükseltebileceği yorumlarına yol açıyor. Associated Press'in aktardığına göre, İsrail son olarak Tahran, Şiraz ve Tebriz'de İran'ın askeri altyapısını hedef alan yeni saldırılar düzenledi. Bu çatışmaların bilançosu ise 2 bini aşkın can kaybına ulaştı.

İRAN GÜVENLİK ŞEFİ ALİ LARİCANİ KİMDİR?

Ali Erdeşir Laricani, 9 Haziran 1958'te Necef'te doğdu. Laricani ailesi, İran'ın hem dini hem siyasi yapısında etkili bir konuma sahip. Babası Mirza Haşim Amuli "Ayetullah" unvanına sahipken, kardeşi Sadık Erdeşir Laricani 2009–2019 yılları arasında İran yargısını yönetmiş ve bir diğer kardeşi Muhammed Cevad Laricani ise İran lideri Hamaney'e danışmanlık yapmış deneyimli bir dış politika figürüydü.

Laricani, 1981 yılında "rejimin bekçisi" olarak bilinen Devrim Muhafızları'na katıldı ve İran-Irak Savaşı'nın ilk yıllarında kumandanlık yaptı. Daha sonra akademik çalışmalara yöneldi; bilgisayar bilimi, matematik ve Tahran Üniversitesi'nde Batı felsefesi alanında yüksek lisans ve doktora dereceleri aldı. Doktora tezinde Alman filozof Immanuel Kant üzerine çalışmalar yaptı.

Siyasi kariyerini akademik ve savaş tecrübeleriyle birleştiren Laricani, 1992'de Kültür Bakanı olarak atandı. 1994'te Hamaney tarafından Radyo Televizyon Kurumu başkanlığına getirildi ve 10 yıl bu görevde kaldı. 2005'te cumhurbaşkanlığı seçimlerine katıldı; ancak yalnızca yüzde 6 oy alarak ikinci turda Mahmud Ahmedinejad'a kaybetti.

Laricani, daha sonra Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi genel sekreteri ve İran'ın baş nükleer müzakerecisi oldu. 2008'de meclis başkanlığı görevine seçilen Laricani, 12 yıl boyunca bu görevi sürdürdü ve İran'ın nükleer programı dahil olmak üzere ulusal güvenlik konularında üst düzey müzakereci olarak rol aldı.

LARİCANİ SON DÖNEMİN EN KRİTİK İSİMLERİNDEN BİRİYDİ

İsrail ve uluslararası basında yer alan analizlere göre Laricani, Ayetullah Ali Hamaney'in ölümü sonrası İran'ın güvenlik ve karar alma mekanizmalarında daha da etkili hale geldi. Kudüs Günü gösterilerinde kamuoyunun karşısına çıkan Laricani, İran'daki geçiş sürecinde oluşturulan yeni yapının kilit aktörlerinden biri olarak gösteriliyor.

ABD'nin Laricani hakkında bilgi sağlayanlara para ödülü vadetmesi, onun yalnızca İran iç siyasetinde değil, bölgesel güvenlik dengelerinde de stratejik bir figür olduğunu ortaya koyuyor.

DAHA ÖNCE DE HEDEFTEYDİ

Laricani, savaşın ilk günlerinden itibaren hedef alınan üst düzey İranlı isimler arasında yer aldı. Daha önce de vurulmuş olabileceğine dair haberler çıkmış, ancak yayımlanan açıklamalar ve görüntülerle hayatta olduğu doğrulanmıştı. Son iddia, henüz bağımsız olarak doğrulanmış değil.