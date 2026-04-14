Aleyna Tilki ne açıklama yaptı, 8 yaşındayken aldatmayı öğrendim mi dedi? Aleyna Tilki kimdir, kaç yaşında, nereli?

Aleyna Tilki’nin geçmişte yaptığı açıklamalar sosyal medyada yeniden gündem olurken, özellikle “8 yaşındayken aldatmayı öğrendim” sözlerine ilişkin iddialar dikkat çekti. Bu ifadenin gerçekten ne anlama geldiği ve ünlü şarkıcının konuya dair bir açıklama yapıp yapmadığı merak konusu olurken, Aleyna Tilki’nin hayatı ve kariyeri de yeniden araştırılmaya başlandı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ALEYNA TİLKİ KİMDİR?

Aleyna Tilki, Türk şarkıcı, söz yazarı, besteci ve oyuncudur. 2016 yılında Emrah Karaduman’ın “Cevapsız Çınlama” adlı şarkısındaki vokaliyle geniş kitleler tarafından tanınmıştır. Daha sonra “Sen Olsan Bari” gibi hit parçalarla müzik kariyerini sürdürmüş, hem Türkiye’de hem de uluslararası projelerde yer almıştır. Müzik çalışmalarının yanı sıra televizyon dizileri ve reklam projelerinde de yer almıştır.

ALEYNA TİLKİ KAÇ YAŞINDA?

Aleyna Tilki, 28 Mart 2000 doğumludur ve 2026 yılı itibarıyla 26 yaşındadır.

ALEYNA TİLKİ NERELİ?

Aleyna Tilki Konya doğumludur. Ayrıca babası Konyalı, annesi ise Trabzon (Of) kökenlidir.

ALEYNA TİLKİ’NİN KARİYERİ

Aleyna Tilki’nin kariyeri 2016 yılında “Cevapsız Çınlama” şarkısıyla başlamıştır. Bu parça YouTube’da büyük bir başarı elde ederek Türkiye’nin en çok izlenen kliplerinden biri olmuştur.

2017 yılında “Sen Olsan Bari” adlı ilk solo şarkısıyla müzik listelerinde bir numaraya yükselmiştir.

Sonraki yıllarda:

“Yalnız Çiçek”, “Nasılsın Aşkta”, “Retrograde” gibi parçalar yayınlamıştır.

Warner Music ile anlaşarak İngilizce projeler üretmiştir.

Exxen platformunda “İşte Bu Benim Masalım” dizisinde başrol oynamıştır.

Çeşitli uluslararası müzik projelerinde ve iş birliklerinde yer almıştır.

2025 yılında “Kırlar” adlı ilk stüdyo albümünü yayımlamıştır.

Ayrıca birçok ödül kazanmış ve Türkiye’nin en bilinen pop sanatçılarından biri haline gelmiştir.

ALEYNA TİLKİ NE AÇIKLAMA YAPTI?

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, katıldığı programda çocukluk yıllarına dair yaptığı itirafla gündem oldu. 8 yaşındayken yaşadığı bir olayı anlatan Tilki, “Aldatmanın ne olduğunu bilmiyordum ama o çocuk çok üzülmüştü” sözleriyle dikkat çekti.

Tilki, küçük yaşta yaşadığı bir deneyimi şu sözlerle anlattı:

“8 yaşındayken aldatıldım. Bir tane hoşlandığım vardı ama ben de birini aldatıp onunla sevgili olmuştum.”

O dönem yaşadığı durumun farkında olmadığını belirten Tilki, duygularını şöyle ifade etti:

“Nasıl bir şey olduğunu da bilmiyorum ama o çocuk çok üzülmüştü, ben de öyle anlamıştım.”