Aleyna Kalaycıoğlu kimdir? Canbay'ın eski sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu kaç yaşında, nereli?

Magazin ve sosyal medyada sıkça konuşulan Aleyna Kalaycıoğlu'nun hayatı merak ediliyor. Survivor ve müzik dünyasıyla adını duyuran Kalaycıoğlu, Canbay ile yaşadığı ilişki sonrası gündemde yer aldı. Aleyna Kalaycıoğlu kim, kaç yaşında ve nereli? Hayatı ve kariyerine dair detaylar merak uyandırıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ALEYNA KALAYCIÖĞLU KİMDİR?

Aleyna Kalaycıoğlu, 1998 doğumlu, Survivor 2021 ve All Star yarışmalarıyla tanınan sporcu, influencer ve müzisyendir. ABD'de Uçak Mühendisliği eğitimi almış, voleybol ve beach volleyball geçmişi olan Kalaycıoğlu, yarışma sonrasında müzik kariyerine adım atmış ve sosyal medyada içerik üretmeye devam etmektedir.

ALEYNA KALAYCIÖĞLU KAÇ YAŞINDA?

Aleyna Kalaycıoğlu 1998 doğumlu olup, 2026 yılı itibarıyla 28 yaşındadır.

ALEYNA KALAYCIÖĞLU NERELİ?

Aslen Bursa doğumlu olan Aleyna Kalaycıoğlu, çocukluğunu ise Yalova'da geçirmiştir.

ALEYNA KALAYCIÖĞLU'NUN KARİYERİ

Eğitim ve Spor: ABD'de Uçak Mühendisliği okudu; 10 yıl voleybol oynadı ve 3 yıl beach volleyball okul takımında yer aldı.

Survivor Kariyeri: 2021 Gönüllüler takımında mücadele etti ve performansıyla dikkat çekti.

Müzik Kariyeri: "Beceremedim" adlı single ile müzik sektörüne giriş yaptı.

Sosyal Medya: 2026 itibarıyla influencer olarak içerik üretmeye devam ediyor.

ALEYNA KALAYCIOĞLU İLE CANBAY AYRILDI MI?

Survivor ile ün kazanan Aleyna Kalaycıoğlu ile rapçi Vahap Canbay'ın aşkı ani bir kararla sona erdi. Uzun süredir birlikte olan çift, sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bıraktı ve birlikte paylaştıkları tüm fotoğraf ve hikâyeleri hesaplarından sildi. Bu hamle, ayrılık iddialarını doğrular nitelikte.