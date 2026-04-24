Aleyna Kalaycıoğlu kaç yıl ceza aldı? SON DAKİKA!

İstanbul Ümraniye’de 19 Mart gecesi yaşanan ve 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın hayatını kaybettiği silahlı saldırı olayıyla ilgili yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame düzenlendi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan dosyada olayın detayları ve şüphelilere yöneltilen suçlamalar yer aldı. Peki, Aleyna Kalaycıoğlu kaç yıl ceza aldı? Detaylar haberimizde.

ALEYNA KALAYCIOĞLU KAÇ YIL CEZA ALDI?

İddianamede şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu hakkında “kasten öldürmeye azmettirme” suçlaması yöneltildi ve bu suç kapsamında müebbet hapis cezası talep edildi. Ancak bu talep, bir mahkeme kararı değil, savcılık tarafından yargılama sürecinde değerlendirilmesi istenen cezai istemdir.

Olayın meydana geliş sürecine ilişkin iddialar, gece saatlerinde Ümraniye’de bir stüdyo çevresinde yaşanan gelişmelere dayandırılıyor. Soruşturma dosyasında, taraflar arasındaki iletişim, olay öncesi ve sonrası hareketler ile saldırının gerçekleşme anına ilişkin kamera kayıtları ve tanık beyanları detaylı şekilde incelendi.

Dosyada yer alan isimler arasında Vahap Canbay ile bağlantılı olduğu iddia edilen süreçler de değerlendirmeye alındı. Olayın planlanması ve saldırı anına giden süreçte farklı kişilerin rolü olup olmadığına dair teknik incelemeler dosyaya dahil edildi.

İZZET YILDIZHAN HAKKINDA İSTENEN CEZA

Aynı soruşturma kapsamında İzzet Yıldızhan hakkında ise “suçluyu kayırma” suçlaması yöneltilmiş ve 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep edilmiştir. Diğer şüpheliler açısından da farklı suçlamalarla ağır cezai taleplerin yer aldığı görülmektedir.

Aleyna Kalaycıoğlu hakkında kamuoyunda en çok merak edilen konu “kaç yıl ceza aldı?” sorusudur. Mevcut hukuki aşama itibarıyla Kalaycıoğlu hakkında verilmiş kesinleşmiş bir mahkeme kararı bulunmamaktadır. Yani herhangi bir yıl cezası verilmemiştir. Dosya halen yargılama sürecine girmemiş olup, iddianame aşamasındadır.

Savcılık tarafından talep edilen müebbet hapis cezası, yalnızca iddia niteliği taşımaktadır. Yargılama sürecinde mahkeme, delilleri, ifadeleri ve dosyada yer alan tüm teknik verileri değerlendirerek bir hüküm oluşturacaktır. Bu aşamadan sonra ancak ceza verilip verilmeyeceği ve verilecekse cezanın niteliği kesinleşecektir.