Aleyna Kalaycıoğlu ile Canbay ayrıldı mı, neden ayrıldı? Fotoğraflarını kaldırdılar mı?

Aleyna Kalaycıoğlu ile Vahap Canbay'ın aşkı beklenmedik bir şekilde sona erdi. Sosyal medyada paylaşımlarını silmeleri ve birbirlerini takibi bırakmaları, ilişkilerindeki değişimin ipuçlarını verdi. Bu ayrılığın perde arkasında neler var? Merak edilen detaylar haberin devamında…

ALEYNA KALAYCIOĞLU İLE CANBAY AYRILDI MI?

Survivor ile ün kazanan Aleyna Kalaycıoğlu ile rapçi Vahap Canbay'ın aşkı ani bir kararla sona erdi. Uzun süredir birlikte olan çift, sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bıraktı ve birlikte paylaştıkları tüm fotoğraf ve hikâyeleri hesaplarından sildi. Bu hamle, ayrılık iddialarını doğrular nitelikte.

ALEYNA KALAYCIOĞLU İLE CANBAY NEDEN AYRILDI?

Çiftin ayrılık sebebi resmi olarak açıklanmasa da, sosyal medyada birbirlerini takipten çıkmaları ve tüm paylaşımları silmeleri, ilişkilerinin sona erdiğini gösteriyor. Daha önce Aleyna Kalaycıoğlu, ilişkisi hakkında "Güzel bir ilişkim var. Nazar değecek diye korkuyorum, o yüzden çok konuşmak istemiyorum" demişti; bu açıklama, ilişkinin hassas ve özel bir dönemden geçtiğine işaret ediyordu.

ALEYNA KALAYCIOĞLU KİMDİR?

Aleyna Kalaycıoğlu, Türkiye'de Survivor yarışmasıyla tanınan ve televizyon dünyasında dikkat çeken bir isimdir. Yarışmadaki performansı ve sosyal medyadaki paylaşımlarıyla geniş bir hayran kitlesi elde etti.

CANBAY KİMDİR?

Vahap Canbay, Türk rap müzik sahnesinde tanınan bir sanatçıdır. Rap kariyeri ve sahne performanslarıyla dikkat çeken Canbay, Aleyna Kalaycıoğlu ile yaşadığı ilişkiyle magazin gündeminde sıkça yer aldı.