Aleksey Batrakov kimdir? Lille'e gol atan Batrakov Galatasaray'a kaça geldi?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Galatasaray, yaz transfer döneminde Lokomotiv Moskova'ya 25 milyon euro ödeyip Aleksey Batrakov'u kadrosuna kattı. İki ay sonra karşılığını Avrupa'da almaya başladı: 21 yaşındaki Rus orta saha, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı ilk üç maçta iki gol attı.

İkinci gol 21 Ekim 2026'da Fransa'da geldi. Sarı-kırmızılılar Lille deplasmanından 4-2'lik galibiyetle döndü.

ALEKSEY BATRAKOV LILLE MAÇINDA NE YAPTI?

Aleksey Batrakov, Lille maçında Galatasaray'ın ikinci golünü 44. dakikada attı. Sahada 85 dakika kaldı, 31 pasın 24'ünü isabetle tamamladı ve rakip ceza sahasında üç kez topla buluştu. Bir hafta önce Barcelona'yla oynanan maçta da Galatasaray'ın tek golünü o atmıştı. O gol 28. dakikada, Rafael Leão'nun sol kanattan gönderdiği pasla geldi ve Batrakov'un sarı-kırmızılı formayla ilk golü oldu.

ALEKSEY BATRAKOV KİMDİR?

Aleksey Batrakov, Galatasaray'da forma giyen Rus ofansif orta saha oyuncusu. Sağ kanatta da oynayabiliyor. Tam adı Aleksey Andreyeviç Batrakov. Futbola mahallede başladı, bir süre salon futbolu oynadı ve 2011'de Lokomotiv Moskova'nın akademisine girdi. Kulüp tarihinde Galatasaray formasını giyen ilk Rus futbolcu oldu.

ALEKSEY BATRAKOV KAÇ YAŞINDA?

Aleksey Batrakov 21 yaşında. 9 Haziran 2005'te doğdu. Lokomotiv akademisine katıldığında 6 yaşındaydı.

ALEKSEY BATRAKOV HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Aleksey Batrakov, Galatasaray'dan önce yalnız Lokomotiv Moskova'da oynadı. Altyapının bütün yaş gruplarından geçti; 2023'te Rusya Gençler Ligi'nde sezonun oyuncusu seçildi ve ligin en çok asist yapan ismi oldu.

A takımdaki ilk maçına 31 Mart 2024'te Krasnodar karşısında çıktı. İlk lig golünü aynı yılın 12 Mayıs'ında Orenburg'a attı. 2024'te Rusya Premier Ligi'nin 21 yaş altı en iyi genç oyuncusuna verilen "İlk Beşlik" ödülünü, 105 uzmanın 98'inin oyunu alarak kazandı. 2024-25 sezonunu ligde 14 golle bitirdi. Ertesi sezona dört lig maçında altı golle başladı; bu gollerin üçü, Spartak Moskova'yı 4-2 yendikleri maçta attığı kariyerinin ilk hat-trick'iydi. 2025-26 sezonunu lig ve kupada 36 maçta 17 golle kapattı. Rusya Premier Ligi'nde iki sezon üst üste yılın genç oyuncusu ödülünü aldı.

ALEKSEY BATRAKOV GALATASARAY'A KAÇA GELDİ?

Aleksey Batrakov, Galatasaray'a 25 milyon euro bonservisle geldi. Kulüp, oyuncu ve Lokomotiv'le resmi görüşmelere başladığını 20 Ağustos 2026'da açıkladı; Batrakov aynı gün İstanbul'a geldi. Sözleşmesi 30 Haziran 2031'e kadar sürecek. Oyuncuya sezon başına garanti 3,25 milyon euro net ücret ödenecek. Lokomotiv, Batrakov ileride başka bir kulübe satılırsa bu satıştan elde edilecek kârın yüzde 15'ini alacak.

ALEKSEY BATRAKOV RUSYA MİLLİ TAKIMINDA OYNADI MI?

Aleksey Batrakov, Rusya A Milli Takımı'nda oynuyor. İlk maçına 15 Kasım 2024'te Brunei'yle yapılan hazırlık maçında çıktı ve o maçta gol attı. Daha önce Rusya'nın 15, 19 ve 21 yaş altı takımlarında da forma giydi. Galatasaray'a imza attıktan kısa süre sonra, Eylül 2026'da yeniden milli takıma çağrıldı.