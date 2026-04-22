Alejandro Grimaldo kimdir, hangi takımda oynuyor? Beşiktaşa transfer olan Alejandro Grimaldo kaç yaşında, nereli, mevki ne?

Alejandro Grimaldo, son yıllarda Avrupa futbolunda sol bek pozisyonuna getirdiği modern yorumla öne çıkan isimlerden biri haline gelmiştir. Teknik kapasitesi, oyun kurulumuna katkısı ve hücum yönüyle dikkat çeken İspanyol futbolcu, kariyerini üst seviyede sürdüren önemli savunma oyuncuları arasında gösterilmektedir. Peki, Alejandro Grimaldo kimdir, hangi takımda oynuyor? Beşiktaşa transfer olan Alejandro Grimaldo kaç yaşında, nereli, mervki ne? Detaylar haberimizde.

ALEJANDRO GRIMALDO KİMDİR?

Alejandro Grimaldo, modern futbolun hücum gücü yüksek sol bek profilleri arasında gösterilen İspanyol bir futbolcudur. Tam adı Alejandro Grimaldo García olan oyuncu, 20 Eylül 1995 tarihinde İspanya’nın Valencia şehrinde dünyaya gelmiştir. Futbol kariyerine genç yaşlarda başlayan Grimaldo, teknik kapasitesi, oyun görüşü ve özellikle hücuma verdiği katkı ile dikkat çekmiştir.

Futbol altyapısında sırasıyla Valencia ve ardından Barcelona akademisinde yetişen Grimaldo, burada gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin radarına girmiştir. Profesyonel kariyerinde büyük çıkışını ise Portekiz ekibi Benfica’da yapmıştır. Benfica’da uzun yıllar forma giyen İspanyol sol bek, 300’ün üzerinde maça çıkarak istikrarlı bir performans ortaya koymuştur.

2023 yılında Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen’e transfer olan Grimaldo, burada da kısa sürede takımın en önemli parçalarından biri haline gelmiştir. Hücumcu bek anlayışıyla öne çıkan futbolcu, asistleri ve skor katkısıyla dikkat çekmektedir.

ALEJANDRO GRIMALDO HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Alejandro Grimaldo, güncel olarak Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayer 04 Leverkusen forması giymektedir. 1 Temmuz 2023 tarihinde Alman kulübüne transfer olan İspanyol futbolcu, burada sözleşmesini 30 Haziran 2027 yılına kadar sürdürmektedir.

Leverkusen formasıyla kısa sürede etkili bir performans ortaya koyan Grimaldo, özellikle hücum yönlü oyun tarzı sayesinde takımın sol kanadında büyük bir dinamizm yaratmıştır. Bugüne kadar Leverkusen formasıyla yaklaşık 140 maçta görev alan deneyimli oyuncu, 30 gol ve 44 asistlik etkileyici bir katkı sağlamıştır.

ALEJANDRO GRIMALDO KAÇ YAŞINDA?

Alejandro Grimaldo, 20 Eylül 1995 doğumludur ve 2026 yılı itibarıyla 30 yaşındadır.

ALEJANDRO GRIMALDO NERELİ?

Alejandro Grimaldo, İspanya’nın Valencia şehrinde doğmuştur. Futbola da yine İspanya’da başlayan oyuncu, ülkesinin futbol kültürü içinde yetişmiş teknik bir savunma oyuncusudur.

ALEJANDRO GRIMALDO MERVKİ NE?

Alejandro Grimaldo’nun asıl mevkii defans – sol bek pozisyonudur. Ancak modern futbolun gerekliliklerine uygun olarak yalnızca savunmada değil, hücum hattında da aktif rol alabilmektedir.

Sol bek pozisyonunun yanı sıra zaman zaman sol kanat ve orta saha bölgesinde de görev yapabilen Grimaldo, çok yönlü oyun yapısıyla teknik direktörler için önemli bir alternatif oluşturmaktadır. Özellikle hücuma çıkışlardaki etkinliği, frikik kalitesi ve asist yeteneği onu klasik bir bek oyuncusundan daha fazlası haline getirmektedir.