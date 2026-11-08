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Alanyaspor Trabzonspor maçı hangi kanalda, Trabzonspor maçını hangi kanal veriyor, Alanyaspor Trabzonspor maçı şifresiz mi?

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Alanyaspor Trabzonspor maçı hangi kanalda, Trabzonspor maçını hangi kanal veriyor, Alanyaspor Trabzonspor maçı şifresiz mi?
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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Corendon Alanyaspor, kendi sahasında Trabzonspor'u ağırlıyor. Zirve yarışında iddiasını sürdüren bordo-mavililer, Alanya deplasmanından üç puanla dönerek liderlik yarışında yerini korumayı hedefliyor. Mücadele öncesinde futbolseverler, Alanyaspor Trabzonspor maçının hangi kanalda yayınlanacağını ve karşılaşmanın şifresiz olup olmadığını araştırıyor.

Alanyaspor Trabzonspor maçı, bugün saat 18.30'da başlayacak ve beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. İşte Alanyaspor Trabzonspor maçının yayın bilgileri.

ALANYASPOR TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Alanyaspor Trabzonspor maçı, beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

TRABZONSPOR MAÇINI HANGİ KANAL VERİYOR?

Corendon Alanyaspor ile Trabzonspor arasındaki karşılaşmayı beIN SPORTS 1 veriyor. beIN SPORTS 1, Digiturk platformunda 77. kanaldan yayın yapıyor. Maç, beIN SPORTS'un dijital platformu TOD üzerinden de internetten canlı olarak izlenebilecek.

ALANYASPOR TRABZONSPOR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Hayır, Alanyaspor Trabzonspor maçı şifresiz yayınlanmayacak. Karşılaşmayı beIN SPORTS 1 ya da TOD üzerinden izlemek için abonelik gerekiyor.

BEIN SPORTS 1 KAÇINCI KANALDA?

beIN SPORTS 1, Digiturk platformunda 77. kanaldan yayın yapıyor. Platform kanal numaraları zaman içinde değişebildiği için maç öncesinde güncel kanal listesinin kontrol edilmesi öneriliyor.

ALANYASPOR TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Alanyaspor Trabzonspor maçı, bugün, 8 Kasım 2026 Pazar günü Türkiye saatiyle 18.30'da başlayacak. Karşılaşma, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Antalya'nın Alanya ilçesindeki Alanya Oba Stadyumu'nda oynanacak.

ALANYASPOR TRABZONSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Corendon Alanyaspor ile Trabzonspor arasındaki Trendyol Süper Lig karşılaşması, Antalya'nın Alanya ilçesindeki Alanya Oba Stadyumu'nda oynanacak. Maçta Corendon Alanyaspor ev sahibi olacak.

PUAN DURUMUNDA SON DURUM

Süper Lig'de 10. hafta sonunda Trabzonspor 22 puanla 3. sırada yer alıyor. Bordo-mavililer, lider Galatasaray'ın 3, ikinci sıradaki Amedspor'un ise 1 puan gerisinde bulunuyor. Bir maçı eksik olan Corendon Alanyaspor ise 12 puanla 12. sırada yer alıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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