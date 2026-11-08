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Alanyaspor Trabzonspor ilk 11'ler açıklandı! SON DAKİKA Alanyaspor Trabzonspor maç kadrosunda kimler var

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Alanyaspor Trabzonspor ilk 11'ler açıklandı! SON DAKİKA Alanyaspor Trabzonspor maç kadrosunda kimler var
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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Corendon Alanyaspor, kendi sahasında Trabzonspor'u ağırlıyor. Zirve yarışında iddiasını sürdüren bordo-mavililer, Alanya deplasmanından üç puanla dönerek liderlik yarışında yerini korumayı hedefliyor. Karşılaşmanın ilk 11'leri açıklandı. Futbolseverler, iki takımın sahaya hangi kadrolarla çıktığını araştırıyor.

Alanyaspor Trabzonspor maçı, bugün saat 18.30'da başlayacak ve beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. İşte Alanyaspor Trabzonspor maçının ilk 11'leri ve maç kadrosu.

TRABZONSPOR AVRUPA YORGUNU

Trabzonspor, Alanyaspor deplasmanına UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 5 Kasım'da oynadığı Freiburg maçının ardından çıkıyor. Teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki bordo-mavililer, Konferans Ligi'nde ilk iki maçını kazanmıştı.

ALANYASPOR TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Alanyaspor Trabzonspor maçı, bugün, 8 Kasım 2026 Pazar günü Türkiye saatiyle 18.30'da başlayacak. Karşılaşma, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Antalya'nın Alanya ilçesindeki Alanya Oba Stadyumu'nda oynanacak.

ALANYASPOR TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Alanyaspor Trabzonspor maçı, beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. beIN SPORTS 1, Digiturk platformunda 77. kanaldan yayın yapıyor. Maçı internet üzerinden izlemek isteyenler ise beIN SPORTS'un dijital platformu TOD üzerinden karşılaşmaya erişebilir.

ALANYASPOR TRABZONSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Alanyaspor Trabzonspor maçını hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 11. haftasında görev yapacak hakemleri açıkladı.

CORENDON ALANYASPOR İLK 11


TRABZONSPOR İLK 11

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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