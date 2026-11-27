Alanyaspor Konyaspor maçı hangi kanalda, Alanyaspor Konyaspor maçı nereden CANLI izlenir?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol Süper Lig'de haftanın açılış maçları cuma akşamı oynanıyor. Alanyaspor, sahasında Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, karşılaşmanın hangi kanaldan yayınlanacağını ve nereden canlı izlenebileceğini araştırıyor.
Alanyaspor Konyaspor maçı hangi kanalda sorusunun yanıtı beIN SPORTS 2. Trendyol Süper Lig kapsamındaki Alanyaspor Konyaspor maçı, 27 Kasım 2026 Cuma günü Alanya'daki Alanya Oba Stadyumu'nda oynanacak ve beIN SPORTS 2 üzerinden canlı olarak yayınlanacak.
ALANYASPOR KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Alanyaspor Konyaspor maçı beIN SPORTS 2 üzerinden canlı olarak yayınlanacak.
ALANYASPOR KONYASPOR MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?
beIN SPORTS 2, Digiturk platformunda 78. kanaldan izlenebiliyor.
Karşılaşma şifresiz değil; maçı izleyebilmek için beIN SPORTS aboneliği gerekiyor.,
ALANYASPOR KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN?
Alanyaspor Konyaspor maçı 27 Kasım 2026 Cuma günü oynanacak. Karşılaşma Trendyol Süper Lig kapsamında yapılacak.
ALANYASPOR KONYASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Alanyaspor Konyaspor maçı, Alanya'daki Alanya Oba Stadyumu'nda oynanacak.