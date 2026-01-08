Al Nassr Al Qadsiah CANLI nereden izlenir? Al Nassr Al Qadsiah maçı hangi kanalda, nereden izlenir?
AL NASSR - AL QADSİAH NEREDE İZLENİR?
Al Nassr Al Qadsiah maçını S Sport Plus'tan canlı olarak izleyebilirsiniz.
AL NASSR AL QADSİAH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Al Nassr Al Qadsiah maçı bu akşam saat 20.30 itibariyle başlayacak.
AL NASSR AL QADSİAH MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Al Nassr Al Qadsiah maçı Riyadh'da, Al-Awwal Park Stadyumu'nda oynanacak.