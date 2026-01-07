Haberler

Aksaray Valisi kim oldu? Yeni Aksaray Valisi Murat Duru kimdir, kaç yaşında, nereli?

Aksaray Valisi kim oldu? Yeni Aksaray Valisi Murat Duru kimdir, kaç yaşında, nereli?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar neticesinde yeni Aksaray Valisi Murat Duru oldu. Arama motorlarında ise Yeni Aksaray Valisi Murat Duru nereli, kaç yaşında? Aksaray Valisi kim oldu? sorularına yanıt arandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararnameye göre çok sayıda ilin valisi değişti. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Aksaray iline yeni vali atandı. Yeni Aksaray Valisi Murat Duru ile ilgili merak edilenler. Peki, Yeni Aksaray Valisi Murat Duru nereli, kaç yaşında? Aksaray Valisi kim oldu?

AKSARAY VALİ ATAMASI YAPILDI!
İŞTE KARARNAME:

Aksaray Valisi kim oldu? Yeni Aksaray Valisi Murat Duru kimdir, kaç yaşında, nereli?

Aksaray Valisi kim oldu? Yeni Aksaray Valisi Murat Duru kimdir, kaç yaşında, nereli?


AKSARAY VALİSİ MURAT DURU KİMDİR?

1971 Niğde İli Ulukışla İlçesi doğumludur. İlk ve orta eğitimini Niğde'de, lise eğitimini Adana Motor TeknikLisesinde tamamladı. Lisans Eğitimini ise Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi'nden1996'da mezun oldu. Daha sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Kentleşme Alanında Yüksek Lisans (master) yaptı. Son olarak Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Adalet Bölümünden 27.05.2019 yılında mezun olmuştur. 3 erkek evlat sahibi olup İngilizce bilmektedir.

5 Ocak 1999 yılında Adana Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare mesleğine adım attı. Kaymakam adaylığı stajının, 9 ayını İngiltere'de tamamladı. Yine Kaymakam adaylığı süresinde Nevşehir – Derinkuyu, Isparta – Aksu, Sinop – Saraydüzü, Çankırı – Kurşunlu ilçelerinde vekaleten Kaymakamlık görevini yürüttü.

2002 yılında Kura ile Trabzon – Düzköy İlçesi Kaymakamlığına asaleten atandı. Daha sonra Tunceli – Pertek, Malatya – Arapgir, Nevşehir – Derinkuyu, Sakarya – Karasu, Kırklareli-Vize , Ankara- Kahramankazan ,Kayseri- Develi, Tekirdağ-ÇerkezköyKaymakamlığı görevinde bulunmuştur.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fidan öğretmenden sınırları zorlayan paylaşım

Fidan öğretmenden sınırları zorlayan paylaşım
Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu! İrem Sak, Ezgi Eyüboğlu, Cihan Şensözlü...

Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu! Pozitif çıkanlar var
Galatasaray ve Fenerbahçe'den final maçı için TFF'ye ortak başvuru hazırlığı

Galatasaray ve Fenerbahçe'den final maçı için TFF'ye ortak başvuru
Dünyaca ünlü yıldızlar, Trump yüzünden günlerdir mahsur

Dünyaca ünlü yıldızlar, Trump yüzünden günlerdir mahsur
Fidan öğretmenden sınırları zorlayan paylaşım

Fidan öğretmenden sınırları zorlayan paylaşım
Şeyma Subaşı, uyuşturucu kullandığını itiraf etti

Şeyma Subaşı'dan sürpriz hamle! İnkar değil itiraf geldi
Transfer bitti! Kayserispor'a Manchester United'dan 21 yaşında sol kanat

Uçağa binip geliyor! Manchester United'dan Süper Lig'e flaş transfer