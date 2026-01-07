Aksaray Valisi kim oldu? Yeni Aksaray Valisi Murat Duru kimdir, kaç yaşında, nereli?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararnameye göre çok sayıda ilin valisi değişti. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Aksaray iline yeni vali atandı. Yeni Aksaray Valisi Murat Duru ile ilgili merak edilenler. Peki, Yeni Aksaray Valisi Murat Duru nereli, kaç yaşında? Aksaray Valisi kim oldu?

AKSARAY VALİ ATAMASI YAPILDI!

İŞTE KARARNAME:



AKSARAY VALİSİ MURAT DURU KİMDİR?

1971 Niğde İli Ulukışla İlçesi doğumludur. İlk ve orta eğitimini Niğde'de, lise eğitimini Adana Motor TeknikLisesinde tamamladı. Lisans Eğitimini ise Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi'nden1996'da mezun oldu. Daha sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Kentleşme Alanında Yüksek Lisans (master) yaptı. Son olarak Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Adalet Bölümünden 27.05.2019 yılında mezun olmuştur. 3 erkek evlat sahibi olup İngilizce bilmektedir.

5 Ocak 1999 yılında Adana Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare mesleğine adım attı. Kaymakam adaylığı stajının, 9 ayını İngiltere'de tamamladı. Yine Kaymakam adaylığı süresinde Nevşehir – Derinkuyu, Isparta – Aksu, Sinop – Saraydüzü, Çankırı – Kurşunlu ilçelerinde vekaleten Kaymakamlık görevini yürüttü.

2002 yılında Kura ile Trabzon – Düzköy İlçesi Kaymakamlığına asaleten atandı. Daha sonra Tunceli – Pertek, Malatya – Arapgir, Nevşehir – Derinkuyu, Sakarya – Karasu, Kırklareli-Vize , Ankara- Kahramankazan ,Kayseri- Develi, Tekirdağ-ÇerkezköyKaymakamlığı görevinde bulunmuştur.