Türkiye gündeminde son günlerde öne çıkan tartışmalardan biri, Akın Gürlek ve Özgür Özel arasındaki mal varlığı iddiaları oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adalet Bakanı Akın Gürlek'e ait olduğu öne sürülen mal varlıklarını basın toplantısında paylaşarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Peki, Akın Gürlek Özgür Özel mal varlığı olayı nedir? Özgür Özel ne dedi, Akın Gürlek ne yanıt verdi? Detaylar...

AKIN GÜRLEK ÖZGÜR ÖZEL MAL VARLIĞI OLAYI NEDİR?

Özel, "Toplam 452 milyon TL'lik gayrimenkul ya da paraya çevrilmiş gayrimenkul var. Aldığı maaşla 190 yılda alamayacağı kadar gayrimenkul almış" ifadelerini kullandı.

Bu açıklama sonrası Adalet Bakanı Akın Gürlek, Özel'in iddialarına yanıt vererek kamuoyuna mal varlığı ve ilgili davalar hakkında bilgiler sundu. Gürlek'in açıklamaları, hem mal varlığı konusunu netleştirmek hem de Özel'in iddialarına karşı hukuki adımların atılacağını duyurmak açısından önem taşıyor.

ÖZGÜR ÖZEL NE DEDİ AKIN GÜRLEK NE YANIT VERDİ?

Adalet Bakanı Akın Gürlek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına Adalet Bakanlığı'nda yanıt verdi. Gürlek, Özel'in açıklamalarının iki farklı konuyu perdeleme amacı taşıdığını savundu.

"ÖZGÜR ÖZEL İKİ NOKTAYI PERDELEMEK İSTİYOR"

Gürlek açıklamasında şunları söyledi:

"Özgür Özel'in birinci amacı, asrın yolsuzluğu davasını perdelemek. 2'nci amacı; biliyorsunuz Muhittin Böcek davasında yargılama var. Özgür Özel'e kendisinin adaylığı konusunda bir para iddiası var. Bu konuda da baz istasyonu çalışmaları var. Bunlar dosyada da var. Özgür Özel bence iki noktayı perdelemek istiyor."

"PARA VERME İDDİASI DOSYADA VAR"

Açıklamasında Muhittin Böcek davasına da değinen Gürlek, "Birincisi asrın yolsuzluk davası, 2'ncisi ise Muhittin Böcek'in 15 Ocak 2024'te kendisinin aday olması için Manisa benzin istasyonuna gidip bir para verme iddiası" dedi.

4 TAŞINMAZIM VAR, DEĞERLERİ BELLİ

Mal varlığına yönelik iddialara da yanıt veren Gürlek, "Benim 4 tane taşınmazım var. Bu taşınmazımın değerleri de belli. Bir tanesi Tuzla'da. Onun dediği gibi 30 milyon lira da değil; 3-4 milyon lira taşınmazın değeri" ifadelerini kullandı.

MANEVİ TAZMİNAT DAVASI AÇILACAK

Akın Gürlek, Özgür Özel'in iddiaları nedeniyle hukuki sürecin başlatılacağını belirtti:

"O konuda zaten bugün manevi tazminat davası açacağız. Benim veremeyecek hesabım yok" dedi.

BU SON DAKİKA ÇIRPINIŞLARI

Gürlek, Özel'in iddialarını eleştirerek açıklamasını şu sözlerle sonlandırdı:

"Bu, Özgür Özel'in son dakika çırpınışları. Ben bunu yüce Türk milletinin takdirine bırakıyorum."