Akaryakıta zam mı geliyor, ne zaman? Akaryakıta ne kadar zam gelecek? Güncel akaryakıt fiyatları: Mazot, motorin, benzin, LPG

Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarında yeni bir değişiklik olup olmayacağı merak ediliyor. Motorin, benzin ve LPG'ye zam gelecek mi, akaryakıt fiyatları ne zaman değişecek? sorularının yanıtı araştırılırken, 2 Eylül itibarıyla pompada görülen güncel fiyatlar da gündemde. Özellikle LPG için konuşulan olası fiyat artışı, sürücülerin dikkatini çekerken benzin ve motorin fiyatlarının son durumu araştırılıyor. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

AKARYAKITA ZAM MI GELİYOR?

Akaryakıt fiyatlarında yaşanan son hareketlilik araç sahiplerinin gündeminde. Motorine 1 Eylül 2026 itibarıyla 3,60 TL zam yansırken, şimdi gözler benzin ve LPG fiyatlarına çevrildi. Özellikle LPG'ye yeni bir zam gelip gelmeyeceği merak edilirken, sürücüler “Akaryakıta zam mı geliyor?” sorusunun yanıtını araştırıyor.

AKARYAKITA NE ZAMAN ZAM GELECEK?

Motorin zammının ardından akaryakıt fiyatlarında yeni bir artış olup olmayacağı merak konusu oldu. Güncel bilgilere göre LPG litre fiyatında 1,07 ila 1,11 TL arasında zam beklentisi bulunuyor. Söz konusu artışın gerçekleşmesi halinde LPG fiyatlarının 2 Eylül gece yarısından itibaren pompaya yansıması bekleniyor. Benzin tarafında ise 2 Eylül itibarıyla yeni bir zam veya indirim bilgisi bulunmuyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI