Akaryakıta indirim mi geliyor, akaryakıt fiyatları düşecek mi, ne kadar düşecek? 31 Mart Güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, LPG, motorin, mazot...

31 Mart itibarıyla akaryakıt fiyatları, sürücüler ve araç sahiplerinin gündeminde üst sıralarda yer alıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin, motorin, mazot ve LPG fiyatlarının seyrini merak edenler, döviz kurları, uluslararası petrol piyasalarındaki dalgalanmalar ve vergi değişikliklerinin pompaya yansıyacak etkilerini yakından takip ediyor. Güncel fiyatlar ve piyasa analizleri haberin devamında…

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye’de akaryakıt fiyatları, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle hesaplanıyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı, Akdeniz-İtalyan piyasasında açıklanan ürün fiyatları ve döviz kuru dikkate alınarak belirleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (30 MART 2026)

İstanbul (Avrupa Yakası)

Kurşunsuz Benzin (95): 62,50 TL/LT

Motorin: 74,87 TL/LT

LPG (Otogaz): 30,49 TL/LT

İstanbul (Anadolu Yakası)

Kurşunsuz Benzin (95): 62,38 TL/LT

Motorin: 74,73 TL/LT

LPG (Otogaz): 29,89 TL/LT

Ankara

Benzin: 63,49 TL/LT

Motorin: 76,00 TL/LT

LPG: 30,37 TL/LT

İzmir

Benzin: 63,76 TL/LT

Motorin: 76,27 TL/LT

LPG: 30,29 TL/LT

Not: Bu fiyatlar pompa satış fiyatı olup istasyondan istasyona küçük farklılıklar gösterebilir. Akaryakıt fiyatları döviz kurları, küresel petrol piyasası ve vergiler gibi faktörlere bağlı olarak günlük değişim gösterebilir.