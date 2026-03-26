Akaryakıta indirim mi geliyor, akaryakıt fiyatları düşecek mi, ne kadar düşecek? 26 Mart Güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, LPG, motorin, mazot...

Akaryakıta indirim mi geliyor, akaryakıt fiyatları düşecek mi, ne kadar düşecek? 26 Mart Güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, LPG, motorin, mazot...
26 Mart itibarıyla akaryakıt fiyatları, sürücülerin en çok takip ettiği konular arasında yer almayı sürdürüyor. İstanbul, Ankara ve İzmir’de yaşayan vatandaşlar, benzin, motorin, mazot ve LPG fiyatlarında artış olup olmayacağını yakından izliyor. Peki, akaryakıta indirim mi geliyor, akaryakıt fiyatları düşecek mi, ne kadar düşecek? 26 Mart Güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, LPG, motorin, mazot...

Akaryakıt fiyatları, sürücülerin gündemindeki yerini korumaya devam ediyor. İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin, motorin, mazot ve LPG fiyatlarının önümüzdeki günlerde nasıl değişeceği merak edilirken, gözler piyasalardaki gelişmelere çevrildi. Döviz kurları, küresel petrol fiyatları ve vergi düzenlemeleri, pompaya yansıyacak fiyatların belirlenmesinde en önemli faktörler arasında yer alıyor. Detaylar haberin devamında…

AKARYAKITA İNDİRİM Mİ GELİYOR?

Gece yarısı yapılan zamların ardından akaryakıt fiyatlarında bu kez indirim gündemde. Türkiye genelinde art arda yaşanan fiyat değişiklikleri sürücülerin dikkatini çekiyor. Gece yarısından itibaren motorine 6,58 TL, benzine ise 93 kuruş zam yapılmıştı; sabah saatlerinde ise indirim haberi geldi.

Orta Doğu’daki gerilim ve enerji altyapılarına yönelik gelişmeler, brent petrol fiyatlarını doğrudan etkiliyor ve bu durum Türkiye’deki akaryakıt fiyatlarına da yansıyor.

AKARYAKITA NE KADAR İNDİRİM GELECEK?

Zamların ardından bazı bölgelerde motorin fiyatı 80 TL’yi aşarken, yeni düzenlemeyle 25 Mart itibarıyla motorinde 3,70 TL, benzinde 2,20 TL indirim yapılması bekleniyor.

İndirimin tamamı pompaya yansımayacak. Eşel Mobil Sistemi kapsamında indirimin yaklaşık %75’i ÖTV’den karşılanacak, kalan %25’lik kısmın ise pompa fiyatlarına yansıması öngörülüyor. Nihai fiyat değişimi, üst makamların kararına bağlı olarak netleşecek.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye’de akaryakıt fiyatları, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle hesaplanıyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı, Akdeniz-İtalyan piyasasında açıklanan ürün fiyatları ve döviz kuru dikkate alınarak belirleniyor.

25 MART 2026 AKARYAKIT FİYATLARI (YAKLAŞIK)

İstanbul

  • Benzin: 62,00 TL/litre
  • Motorin (Mazot): 71,10 TL/litre
  • LPG: 0,49 TL/litre

Ankara

  • Benzin: 78 TL civarında
  • Motorin: 78 TL civarında

İzmir

  • Benzin: 79 TL civarında
  • Motorin: 79 TL civarında
Sahra Arslan
