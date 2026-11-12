Ahmetcan Kaplan hangi takımda oynuyor, Ahmetcan Kaplan hangi takımlarda oynadı, Ahmetcan Kaplan kimdir?

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Ahmetcan Kaplan, Hollanda Eredivisie ekiplerinden NEC Nijmegen'de forma giyiyor. Trabzonspor altyapısından yetişen genç stoper, Ajax'ın ardından kariyerini NEC'de sürdürüyor. İşte Ahmetcan Kaplan hakkında merak edilen tüm detaylar.

AHMETCAN KAPLAN HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Ahmetcan Kaplan, Hollanda ekibi NEC Nijmegen'de oynuyor. Genç savunmacı, Ajax'tan ayrılarak NEC'ye katıldı ve Hollanda'daki kariyerine bu kulüpte devam ediyor.

AHMETCAN KAPLAN HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Futbola Trabzonspor altyapısında başlayan Ahmetcan Kaplan, bordo mavili takımda genç yaşta A takıma yükseldi. Trabzonspor'da gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken genç stoper, 2023 yılında Hollanda devi Ajax'a transfer oldu. Ajax'ta forma şansı bulmakta zorlanan Ahmetcan, kariyerini NEC Nijmegen'de sürdürüyor.

Ahmetcan Kaplan futbolculuk kariyerinde forma giydiği takımlar şöyle:

Trabzonspor (altyapı)

Trabzonspor

Ajax (2023)

NEC Nijmegen

AHMETCAN KAPLAN KİMDİR?

Ahmetcan Kaplan, Türk futbolunun gelecek vaat eden genç stoperlerinden biri. Fiziksel gücü, hava toplarındaki etkinliği ve topla oyun kurma becerisiyle dikkat çeken Ahmetcan, genç milli takımların ardından A Milli Takım'a da çağrıldı.

AHMETCAN KAPLAN KAÇ YAŞINDA?

16 Ocak 2003 doğumlu olan Ahmetcan Kaplan, 23 yaşında.

AHMETCAN KAPLAN NERELİ?

Ahmetcan Kaplan, Trabzon doğumlu. Futbol kariyerine de memleketinin takımı Trabzonspor'da başladı.

AHMETCAN KAPLAN HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Ahmetcan Kaplan, stoper mevkisinde görev yapıyor.

AHMETCAN KAPLAN MİLLİ TAKIMA ÇAĞRILDI MI?

Evet, Ahmetcan Kaplan, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın UEFA Uluslar Ligi'ndeki Belçika ve Fransa maçları için açıkladığı 26 kişilik aday kadroda yer aldı. A Milli Takım, 12 Kasım Perşembe günü saat 20.00'de İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda Belçika'yı ağırlayacak. Ay yıldızlılar, 15 Kasım Pazar günü saat 22.45'te ise Bordeaux'da Fransa ile karşılaşacak.