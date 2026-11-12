Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Ahmetcan Kaplan hangi takımda oynuyor, Ahmetcan Kaplan hangi takımlarda oynadı, Ahmetcan Kaplan kimdir?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ahmetcan Kaplan hangi takımda oynuyor, Ahmetcan Kaplan hangi takımlarda oynadı, Ahmetcan Kaplan kimdir?
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika ve Fransa ile oynayacağı maçlar öncesinde açıklanan aday kadro, futbolseverlerin gündemine oturdu. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın 26 kişilik listesinde yer alan isimlerden biri de Ahmetcan Kaplan oldu. Futbolseverler, Ahmetcan Kaplan hakkında hangi takımda oynadığını, daha önce hangi kulüplerde forma giydiğini ve kim olduğunu araştırıyor.

Ahmetcan Kaplan, Hollanda Eredivisie ekiplerinden NEC Nijmegen'de forma giyiyor. Trabzonspor altyapısından yetişen genç stoper, Ajax'ın ardından kariyerini NEC'de sürdürüyor. İşte Ahmetcan Kaplan hakkında merak edilen tüm detaylar.

AHMETCAN KAPLAN HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Ahmetcan Kaplan, Hollanda ekibi NEC Nijmegen'de oynuyor. Genç savunmacı, Ajax'tan ayrılarak NEC'ye katıldı ve Hollanda'daki kariyerine bu kulüpte devam ediyor.

AHMETCAN KAPLAN HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Futbola Trabzonspor altyapısında başlayan Ahmetcan Kaplan, bordo mavili takımda genç yaşta A takıma yükseldi. Trabzonspor'da gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken genç stoper, 2023 yılında Hollanda devi Ajax'a transfer oldu. Ajax'ta forma şansı bulmakta zorlanan Ahmetcan, kariyerini NEC Nijmegen'de sürdürüyor.

Ahmetcan Kaplan futbolculuk kariyerinde forma giydiği takımlar şöyle:

Trabzonspor (altyapı)

Trabzonspor

Ajax (2023)

NEC Nijmegen

AHMETCAN KAPLAN KİMDİR?

Ahmetcan Kaplan, Türk futbolunun gelecek vaat eden genç stoperlerinden biri. Fiziksel gücü, hava toplarındaki etkinliği ve topla oyun kurma becerisiyle dikkat çeken Ahmetcan, genç milli takımların ardından A Milli Takım'a da çağrıldı.

AHMETCAN KAPLAN KAÇ YAŞINDA?

16 Ocak 2003 doğumlu olan Ahmetcan Kaplan, 23 yaşında.

AHMETCAN KAPLAN NERELİ?

Ahmetcan Kaplan, Trabzon doğumlu. Futbol kariyerine de memleketinin takımı Trabzonspor'da başladı.

AHMETCAN KAPLAN HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Ahmetcan Kaplan, stoper mevkisinde görev yapıyor.

AHMETCAN KAPLAN MİLLİ TAKIMA ÇAĞRILDI MI?

Evet, Ahmetcan Kaplan, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın UEFA Uluslar Ligi'ndeki Belçika ve Fransa maçları için açıkladığı 26 kişilik aday kadroda yer aldı. A Milli Takım, 12 Kasım Perşembe günü saat 20.00'de İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda Belçika'yı ağırlayacak. Ay yıldızlılar, 15 Kasım Pazar günü saat 22.45'te ise Bordeaux'da Fransa ile karşılaşacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Bu haber 10 sitede yayınlandı.
Ünlü kahve zincirinde mide bulandıran görüntü! Dondurmadan çıkan şoke etti

Ünlü kahve zincirinde skandal! Dondurmadan çıkanlar mide bulandırdı
Abdulhamit Gül’den Hal Yasası açıklaması! 'Bütçe sonrası Meclis'e gelecek'

Abdulhamit Gül’den Hal Yasası açıklaması! Meclis'e ne zaman gelecek?
Vatandaş haklı olarak soruyor: Bu tavuksa bizim yediğimiz ne?12

Tartışma yaratan görüntü

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten İsrail’e sert tepki: Hadsiz açıklamalar, soykırımı örtbas edemez

Ömer Çelik'ten İsrail'e sert tepki! "Soykırımı örtbas edemez"
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MSB'den Somali'ye 15 bin asker gönderileceği iddiasına yanıt

MSB’den Somali’ye 15 bin asker gönderileceği iddiasına yanıt
Beşiktaş'ta bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin 23 zanlı daha yakalandı

Öldürülmesinin ardından 23 kişi daha yakalandı
Kavcıoğlu'nun ardından sıra onda mı? Varank'tan olay mesaj19

Kavcıoğlu'nun ardından sıra onda mı? Varank'tan olay mesaj
ABD'de bina çöktü! 5 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı

Şehirde ender rastlanan facia! Bilanço ağır
Bakan Çiftçi'den Sercan Sayal mesajı: Kaçış yok

Suç örgütlerine net mesaj: Dünyanın neresine giderse gitsinler...

Bir zamanlar Haaland'ı gölgede bırakmıştı! Şimdi bakın nerede

Bir zamanlar Haaland'ı eleyip gol kralı olmuştu! Şimdi bakın nerede
Bakan Şimşek: 4 dünya bankası ile 5,1 milyar dolarlık anlaşma imzaladık57

Türkiye'den milyar dolarlık anlaşma