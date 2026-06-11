Ahmet Karoğlu, Türk gastronomi dünyasında özellikle ocakbaşı kültürü ve geleneksel kebap ustalığıyla tanınan isimler arasında yer almaktadır. Uzun yıllardır restoran işletmeciliği yapan Karoğlu, hem mutfak tecrübesi hem de girişimcilik yönüyle İstanbul gastronomi sahnesinde dikkat çeken figürlerden biri olarak öne çıkmaktadır. Peki, Ahmet Karoğlu kimdir, neden gözaltına alındı? Beko Ocakbaşı sahibi Ahmet Karoğlu kaç yaşında, nereli? Detaylar...

BEKO OCAKBAŞI SAHİBİ AHMET KAROĞLU KİMDİR?

Aslen Adıyamanlı olan Ahmet Karoğlu, mesleğe çocuk yaşlarda başlamış ve kendi anlatımlarına göre 9-10 yaşlarında ocak başında çalışarak mutfak kültürüyle erken yaşta tanışmıştır. 2003 yılında İstanbul’a yerleşmesinin ardından farklı işletmelerde görev alarak tecrübesini artırmış, daha sonra kendi markalarını kurarak sektörde bağımsız bir girişimci olarak yoluna devam etmiştir.

Karoğlu, özellikle “Ahmet Ustam Ocakbaşı” markası ile tanınmakta olup, Maslak başta olmak üzere İstanbul’un çeşitli bölgelerinde ve sezonluk olarak Bodrum Türkbükü gibi lokasyonlarda da faaliyet göstermektedir. Menü yapısında Adana kebap, kuzu şiş, çöp şiş, tavuk kanat, uykuluk ve geleneksel mezeler yer almakta; bu yönüyle klasik Türk mutfağını modern restoran konseptiyle birleştiren bir çizgi izlemektedir.

AHMET KAROĞLU NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Ünlülere yönelik yürütülen geniş kapsamlı bir soruşturma çerçevesinde İstanbul merkezli yeni bir operasyon dalgası başlatıldığı ve toplam 22 kişinin gözaltına alındığı yönünde bilgiler kamuoyuna yansımıştır. Söz konusu operasyonun, uyuşturucu ve fuhuş iddialarına ilişkin yürütülen bir soruşturma kapsamında gerçekleştirildiği aktarılmaktadır.

Bu süreçte gözaltına alınan isimler arasında Ahmet Karoğlu da yer almıştır. Şüphelilerin sağlık kontrollerinden geçirildikten sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün Küçükçekmece’de bulunan birimlerine götürüldüğü belirtilmiştir.

Soruşturmanın içeriğine ilişkin resmi makamlar tarafından detaylı bir açıklama yapılmazken, dosya kapsamında ifadelerin alınmaya devam ettiği ve gelişmelerin ilerleyen saatlerde netlik kazanmasının beklendiği ifade edilmektedir.

AHMET KAROĞLU KAÇ YAŞINDA?

Ahmet Karoğlu’nun doğum tarihi kamuoyuyla net olarak paylaşılmadığı için yaşı hakkında kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Mevcut biyografik bilgiler, özellikle mesleğe çocuk yaşta başlaması ve 2003 yılında İstanbul’a yerleşmesi üzerinden değerlendirilmektedir.

AHMET KAROĞLU NERELİ?

Ahmet Karoğlu, aslen Adıyamanlıdır.