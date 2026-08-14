Ahmet Çakar neden yok, Rasim Ozan Kütahyalı, Abdülkerim Durmaz neden yok, Ahmet Çakar, Rasim Ozan, Abdülkerim Durmaz Beyaz Futbol'dan ayrıldı mı?

Beyaz Futbol’un yeni sezon kadrosuna ilişkin detaylar futbolseverlerin gündeminde yer alırken, Ahmet Çakar, Rasim Ozan Kütahyalı ve Abdülkerim Durmaz Beyaz Futbol'dan ayrıldı mı? sorusu da öne çıkıyor. Programın yeni sezon kadrosu ve deneyimli yorumcuların geleceğiyle ilgili resmi açıklamaların ardından belirsizliklerin netleşmesi bekleniyor.

BEYAZ FUTBOL YENİ SEZONUYLA EKRANLARA DÖNÜYOR! YAYIN GÜNÜ VE SAATİ BELLİ OLDU

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Beyaz Futbol, yeni sezonuyla birlikte yeniden ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Süper Lig’de oynanan karşılaşmaların ardından futbol gündeminin öne çıkan başlıklarını değerlendiren program, yeni yayın döneminde de Beyaz TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Ancak yeni sezon öncesinde programın kadrosunda dikkat çeken değişiklikler yaşandı.

BEYAZ FUTBOL HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Beyaz Futbol, yeni sezonuyla Cumartesi günü saat 23.30’da Beyaz TV ekranlarında yayınlanacak. Programda haftanın maçları, hakem kararları, takımların performansları ve futbol gündeminde öne çıkan gelişmeler ele alınacak.

AHMET ÇAKAR, RASİM OZAN KÜTAHYALI VE ABDÜLKERİM DURMAZ NEDEN YOK?

Beyaz Futbol’un yeni sezonunda Ahmet Çakar, Rasim Ozan Kütahyalı ve Abdülkerim Durmaz’ın yer almaması dikkat çekti. Programın yeni yayın dönemine ilişkin kadro değişikliği futbolseverlerin merak ettiği konuların başında gelirken, söz konusu isimlerin neden programda olmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

AHMET ÇAKAR BEYAZ FUTBOL’DAN AYRILDI MI?

Uzun yıllardır futbol yorumlarıyla Beyaz Futbol’un tanınan isimlerinden biri olan Ahmet Çakar’ın yeni sezonda programda bulunmaması izleyicilerin dikkatini çekti. Ahmet Çakar’ın Beyaz Futbol’dan ayrılıp ayrılmadığına ilişkin resmi bir gerekçe ise henüz açıklanmadı. Bu nedenle Çakar’ın neden yeni sezon kadrosunda olmadığı konusunda kesin bir bilgi bulunmuyor.

RASİM OZAN KÜTAHYALI VE ABDÜLKERİM DURMAZ NEDEN YOK?

Beyaz Futbol’un önceki dönemlerinde programın dikkat çeken yorumcuları arasında bulunan Rasim Ozan Kütahyalı ve Abdülkerim Durmaz da yeni sezon yayınında yer almıyor. İki ismin programda neden bulunmadığına ilişkin de şu ana kadar resmi bir açıklama paylaşılmadı.

BEYAZ FUTBOL’UN YENİ SEZON KADROSU MERAK EDİLİYOR

Ahmet Çakar, Rasim Ozan Kütahyalı ve Abdülkerim Durmaz’ın yeni sezonda programda yer almaması, Beyaz Futbol’un yeni kadrosu kimlerden oluşuyor? sorusunu da gündeme getirdi. Programın yeni yayın dönemindeki kadrosuna ilişkin gelişmeler ve söz konusu isimlerin geleceğiyle ilgili açıklamalar futbolseverler tarafından takip ediliyor.

BEYAZ FUTBOL HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Futbol gündeminin nabzını tutan Beyaz Futbol, yeni sezonda da Beyaz TV ekranlarından yayınlanacak. Program, cumartesi geceleri saat 23.30’da izleyici karşısına çıkacak. Ahmet Çakar, Rasim Ozan Kütahyalı ve Abdülkerim Durmaz’ın neden yeni sezonda yer almadığı ise henüz netlik kazanmadı.