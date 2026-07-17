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Ahmet Akçelik kimdir, ne iş yapıyor? Ahmet Akçelik kaç yaşında, nereli? Ahmet Akçelik neden gözaltına alındı?

Ahmet Akçelik kimdir, ne iş yapıyor? Ahmet Akçelik kaç yaşında, nereli? Ahmet Akçelik neden gözaltına alındı?
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Ahmet Akçelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “futbolda bahis ve şike” soruşturması kapsamında adının geçmesiyle birlikte gündeme geldi. Peki, Ahmet Akçelik kimdir, ne iş yapıyor? Ahmet Akçelik kaç yaşında, nereli? Ahmet Akçelik neden gözaltına alındı? Detaylar haberimizde.

Ahmet Akçelik kimdir sorusu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “futbolda bahis ve şike” soruşturması kapsamında adının geçmesiyle birlikte gündeme geldi. Futbol dünyasında yöneticilik geçmişi bulunan Akçelik hakkında kamuoyunda; kim olduğu, hangi görevlerde bulunduğu ve soruşturma kapsamında neden araştırıldığı merak ediliyor.

AHMET AKÇELİK KİMDİR?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, futbol karşılaşmalarına yönelik bahis hareketleri incelenirken çeşitli veriler üzerinden değerlendirmeler yapıldığı belirtildi. Çalışmalar kapsamında, yasal bahis platformlarından futbol kulüplerinde yöneticilik yapan kişilere ait 2020-2026 yılları arasındaki bahis kayıtlarının incelendiği aktarıldı.

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde; yöneticilik dönemleri içerisinde bazı kişilerin “rakip takım lehine bahisler”, “gol içerikli bahisler (alt-üst bahisleri gibi)” ve “oyuncu performansına yönelik bahisler” başlıklarında kuponlarının bulunduğunun değerlendirildiği ifade edildi. Bu isimlerden biri olarak Ahmet Akçelik’in de soruşturma kapsamında yer aldığı bildirildi.

AHMET AKÇELİK NE İŞ YAPIYOR?

Ahmet Akçelik’in kamuoyunda tanınmasının temel nedeni futbol kulüplerindeki yöneticilik faaliyetleri oldu. Akçelik, futbol camiasında kulüp yönetimlerinde görev alan isimler arasında yer aldı.

Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre Ahmet Akçelik’in yöneticilik yaptığı dönemlerdeki bahis hareketleri inceleme konusu oldu. Yetkili makamlar tarafından yürütülen süreç kapsamında, yöneticilerin görev dönemleri ile bahis kayıtları arasındaki bağlantılar araştırılıyor.

Futbol kulüplerinde yöneticilik görevi; kulübün idari süreçlerinin yürütülmesi, organizasyon yapısının yönetilmesi ve kulüp faaliyetlerine destek verilmesi gibi sorumlulukları kapsıyor. Ahmet Akçelik’in de bu kapsamda futbol yönetimi içerisinde görev aldığı biliniyor.

Soruşturma sürecinde adı geçen kişiler hakkında değerlendirmeler, ilgili makamların incelemeleri doğrultusunda yürütülüyor. Bir kişi hakkında soruşturma kapsamında işlem yapılması, tek başına kesinleşmiş bir hukuki sonuç anlamına gelmiyor. Süreç, adli makamların değerlendirmeleri doğrultusunda devam ediyor.

AHMET AKÇELİK NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, futbol müsabakalarına ilişkin bahis hareketleri üzerine incelemeler yapıldığı belirtildi. Bu çalışmalar kapsamında 2020-2026 yılları arasındaki bahis verilerinin değerlendirildiği ve bazı şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildiği açıklandı.

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde Ahmet Akçelik’in, kulüp yöneticiliği yaptığı dönem içerisinde kendi kulübünün maçlarına ilişkin bazı bahis kuponlarında yer aldığı değerlendirildi. İddialara göre Akçelik’in, rakip takım lehine bahisler ve gol bahisleri kapsamında toplam 53 kupon oynadığı tespit edildiği belirtildi.

Yetkili makamların yürüttüğü soruşturma kapsamında Ahmet Akçelik hakkında gözaltı işlemi uygulandığı bildirildi. Konuya ilişkin hukuki süreç devam ederken, soruşturmanın kapsamı ve elde edilen deliller adli makamlar tarafından değerlendiriliyor.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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