Haberler

Ağrı okullar tatil mi, 9 Mart Pazartesi Ağrı'da okul yok mu (AĞRI VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Ağrı okullar tatil mi, 9 Mart Pazartesi Ağrı'da okul yok mu (AĞRI VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?
Güncelleme:
Ağrı'da etkisini artırması beklenen kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle öğrenciler, veliler ve öğretmenler "Ağrı okullar tatil mi, 9 Mart Pazartesi Ağrı'da okul yok mu?" sorusuna yanıt arıyor. Ağrı Valiliği'nin kar tatiline ilişkin yapacağı resmi açıklama merakla beklenirken, eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceği gündemdeki yerini koruyor.

9 Mart Pazartesi günü Ağrı genelinde yoğun kar yağışı ve soğuk hava etkisini artırırken, gözler Ağrı Valiliği'nden gelecek kar tatili açıklamasına çevrildi. "Ağrı okullar tatil mi?" ve "Ağrı'da bugün okul yok mu?" aramaları artış gösterirken, Valilikten yapılacak duyuru yakından takip ediliyor.

AĞRI HAVA DURUMU

Ağrı'da 9 Mart Hava Durumu

Ağrı'da 9 Mart günü hava parçalı bulutlu olacak. Sabah saatlerinde hafif sis ve yer yer don olayları görülebilir. Gün içinde sıcaklıklar en yüksek 5 dereceye kadar çıkacak, gece ise eksi 3 dereceye kadar düşecek.

Rüzgar genellikle kuzeydoğudan hafif esecek. Bölge halkının özellikle sabah saatlerinde dikkatli olması, açık alanlarda ve yollarda tedbirli davranması öneriliyor.

Meteoroloji yetkilileri, önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarında küçük dalgalanmalar olabileceğini, ani kar yağışlarına karşı uyanık olunması gerektiğini belirtiyor.

Ağrı okullar tatil mi, 9 Mart Pazartesi Ağrı'da okul yok mu (AĞRI VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

AĞRI OKULLAR TATİL Mİ?

9 Mart Pazartesi günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.

