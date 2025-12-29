Ağrı okullar tatil mi? 29 Aralık Pazartesi Ağrı'da okul yok mu (KAR TATİLİ – AĞRI VALİLİĞİ)?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından kent genelinde kar yağışı aralıklarla sürüyor. Bu gelişmenin ardından " Ağrı'da okullar tatil edildi mi?" ve "Yarın eğitim olacak mı?" soruları gündeme geldi. Detaylar belli oldu.

METEOROLOJİ'DEN YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 28 Aralık Pazar gününe ilişkin güncel hava durumu tahminlerini paylaştı. Yapılan son değerlendirmelere göre Düzce, Bartın, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde kar yağışının ilerleyen saatlerde etkisini artırması bekleniyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nde ise Erzincan, Elazığ, Tunceli, Erzurum ve Ardahan'da kar yağışının kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca Iğdır'ın yüksek kesimleri ile Ağrı, Kars ve Van genelinde kar kalınlığının 5 ila 20 santimetre arasında olabileceği öngörülüyor. Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari ve Şırnak'ın kuzey ve doğu kesimlerinde ise yer yer 20 santimetreyi aşan yoğun kar yağışı bekleniyor.

AĞRI'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Ağrı'da olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki köyler ile taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, il genelindeki köy okullarında ve taşımalı eğitim kapsamında eğitim gören öğrenciler ile köy okullarında görevli öğretmenler için eğitim ve öğretime pazartesi günü ara verildiği kaydedildi.

İlimizde bir önceki gün etkili olan yoğun kar yağışı dolayısıyla, 29 Aralık 2025 Pazartesi günü ulaşımda yaşanabilecek muhtemel aksaklıklar ile oluşabilecek buzlanma riski dikkate alınarak ilimiz genelinde köy okullarında ve taşımalı eğitim kapsamında eğitim gören öğrencilerimiz ile köy okullarında görevli öğretmenlerimiz için eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir.

