Haberler

Ağrı okullar tatil mi? 29 Aralık Pazartesi Ağrı'da okul yok mu (KAR TATİLİ – AĞRI VALİLİĞİ)?

Ağrı okullar tatil mi? 29 Aralık Pazartesi Ağrı'da okul yok mu (KAR TATİLİ – AĞRI VALİLİĞİ)?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ağrı'da etkisini artıran yoğun kar yağışı, günlük yaşamda aksamalara yol açtı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde bulunan köy okulları ile taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime bir gün ara verildiği açıklandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından kent genelinde kar yağışı aralıklarla sürüyor. Bu gelişmenin ardından " Ağrı'da okullar tatil edildi mi?" ve "Yarın eğitim olacak mı?" soruları gündeme geldi. Detaylar belli oldu.

METEOROLOJİ'DEN YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 28 Aralık Pazar gününe ilişkin güncel hava durumu tahminlerini paylaştı. Yapılan son değerlendirmelere göre Düzce, Bartın, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde kar yağışının ilerleyen saatlerde etkisini artırması bekleniyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nde ise Erzincan, Elazığ, Tunceli, Erzurum ve Ardahan'da kar yağışının kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca Iğdır'ın yüksek kesimleri ile Ağrı, Kars ve Van genelinde kar kalınlığının 5 ila 20 santimetre arasında olabileceği öngörülüyor. Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari ve Şırnak'ın kuzey ve doğu kesimlerinde ise yer yer 20 santimetreyi aşan yoğun kar yağışı bekleniyor.

AĞRI'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Ağrı'da olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki köyler ile taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, il genelindeki köy okullarında ve taşımalı eğitim kapsamında eğitim gören öğrenciler ile köy okullarında görevli öğretmenler için eğitim ve öğretime pazartesi günü ara verildiği kaydedildi.

Ağrı okullar tatil mi? 29 Aralık Pazartesi yarın Ağrı'da okul yok mu (KAR TATİLİ – AĞRI VALİLİĞİ)?

DUYURU

İlimizde bir önceki gün etkili olan yoğun kar yağışı dolayısıyla, 29 Aralık 2025 Pazartesi günü ulaşımda yaşanabilecek muhtemel aksaklıklar ile oluşabilecek buzlanma riski dikkate alınarak ilimiz genelinde köy okullarında ve taşımalı eğitim kapsamında eğitim gören öğrencilerimiz ile köy okullarında görevli öğretmenlerimiz için eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Ağrı okullar tatil mi? 29 Aralık Pazartesi yarın Ağrı'da okul yok mu (KAR TATİLİ – AĞRI VALİLİĞİ)?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okan Tüysüz'den uykuları kaçıracak uyarı: Marmara'da 7.2 ve üzeri depremin kaçarı yok

Deprem uzmanından uykuları kaçıracak uyarı: 7.2'nin kaçarı yok
Ülke donarken o kentimiz yazı yaşadı

Ülke donarken o kentimiz yazı yaşadı
Ülke bu adamı konuşuyor! Kumarda kaybedince dehşet saçtı

Ülke bu adamı konuşuyor! Kumarda kaybedince dehşet saçtı
Düzce'de kar kazası: 8 kişilik aile kanala uçtu

Faciaya kıl payı! Bu arabada 8 kişi vardı
Okan Tüysüz'den uykuları kaçıracak uyarı: Marmara'da 7.2 ve üzeri depremin kaçarı yok

Deprem uzmanından uykuları kaçıracak uyarı: 7.2'nin kaçarı yok
Bomba iddia: Türkiye-Ermenistan sınırı 32 yıl sonra açılıyor

Türkiye'nin komşu ülkeyle sınırı 32 yıl sonra yeniden açılıyor
Süper Lig'de yılın sürprizi! Samet Akaydin geri dönüyor

Süper Lig'de yılın sürprizi! Samet Akaydin geri dönüyor