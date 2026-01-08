Afyonkarahisar okullar tatil mi, 9 Ocak Cuma Afyonkarahisar'da okul yok mu (AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Afyonkarahisar Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, 9 Ocak Cuma günü okullar tatil olup olmadığı merak ediliyor. Afyonkarahisar'daki öğrenciler ve veliler, kış şartları nedeniyle okulların tatil olup olmadığını öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Valilikten henüz resmi bir açıklama gelmedi.

AFYONKARAHİSAR HAVA DURUMU

Afyonkarahisar'da Kış Yüzünü Gösteriyor: Yağmur, Kar ve Dondurucu Ayaz

Afyonkarahisar, önümüzdeki 5 gün boyunca kış mevsiminin tüm etkilerini hissettirecek bir hava dalgasının altına giriyor. Meteoroloji'den alınan verilere göre, sağanak yağışla başlayan süreç yerini önce kar yağışına, ardından ise dondurucu gece ayazına bırakacak.

Perşembe: Kuvvetli Yağmur ve Rüzgar

08 Ocak Perşembe günü şehir genelinde yağmurlu bir hava hakim olacak. Hava sıcaklığının en yüksek 12°C, en düşük ise 7°C olması tahmin ediliyor. Rüzgarın güney yönlerden saatte 28 km hıza ulaşması bekleniyor.

Cuma: Kar Yağışı ve Sert Düşüş

09 Ocak Cuma günü sıcaklıklarda ani bir düşüş yaşanacak ve yağışlar kar şeklinde görülecek. Termometreler gündüz en fazla 3°C'yi gösterirken, gece sıcaklığı 1°C'ye kadar gerileyecek. Kar yağışıyla birlikte ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı tedbirli olunmalı.

Cumartesi: Sisli Bir Gün ve Dondurucu Gece

10 Ocak Cumartesi günü yağışlar kesilirken yerini puslu ve parçalı bulutlu bir gökyüzüne bırakıyor. Gündüz sıcaklığı 10°C'ye çıksa da, gece saatlerinde hava sıcaklığı -4°C'ye kadar düşerek haftanın en soğuk gecesini yaşatacak. Yollarda oluşabilecek gizli buzlanma riskine karşı sürücüler uyarıldı.

Pazar ve Pazartesi: Kar Geri Dönüyor

• 11 Ocak Pazar: Haftanın son gününde yağmurlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar gün içinde 8°C, gece ise 6°C civarında seyredecek.

• 12 Ocak Pazartesi: Yeni haftaya kar yağışıyla başlanması öngörülüyor. Sıcaklıkların gündüz en yüksek 3°C, gece ise 1°C olması tahmin ediliyor.

İstatistiksel Not: Geçmiş yılların (1991-2020) verilerine göre Afyonkarahisar'da bu dönemde ortalama en düşük sıcaklıklar -3,5°C civarında gerçekleşirken, bu yıl özellikle cumartesi gecesi beklenen -4°C ile mevsim normalleri seviyesinde bir soğuk yaşanacak.

Vatandaşların, özellikle cuma ve pazartesi günleri beklenen kar yağışı ile cumartesi gecesi yaşanacak sert don olayına karşı hazırlıklı olmaları önerilir.

AFYONKARAHİSAR OKULLAR TATİL Mİ?

9 Ocak Cuma günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.