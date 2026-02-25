Haberler

Afyonkarahisar okullar tatil mi, 26 Şubat Perşembe Afyonkarahisar'da okul yok mu (AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Afyonkarahisar okullar tatil mi, 26 Şubat Perşembe Afyonkarahisar'da okul yok mu (AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?
Güncelleme:
Afyonkarahisar Valiliği, 26 Şubat Perşembe günü için kar tatili açıklaması yapması bekleiniyor. İlgili açıklama, öğrenciler ve veliler tarafından merakla bekleniyor. Afyonkarahisar okullar tatil mi, 26 Şubat Perşembe Afyonkarahisar'da okul yok mu?

Afyonkarahisar Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, 26 Şubat Perşembe günü okullar tatil olup olmadığı merak ediliyor. Afyonkarahisar'daki öğrenciler ve veliler, kış şartları nedeniyle okulların tatil olup olmadığını öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Valilikten henüz resmi bir açıklama gelmedi.

AFYONKARAHİSAR'DA DONDURUCU SOĞUK VE KAR BEKLENTİSİ

Afyonkarahisar'da yarın (26 Şubat Perşembe) hava sıcaklıkları hissedilir derecede düşecek. Gün boyunca en yüksek 2°C, en düşük ise -2°C olması beklenen kentte, rüzgarın batıdan 17 km/h hızla esmesiyle birlikte hissedilen sıcaklığın -8°C'ye kadar gerileyeceği tahmin ediliyor.

27 Şubat Cuma günü ise dondurucu soğuklar etkisini artıracak. Gökyüzünün genel olarak bulutlu olacağı Afyonkarahisar'da sıcaklık en yüksek 2°C, en düşük ise -4°C civarında seyredecek. Kuzeyden esecek 12 mph hızındaki rüzgarın yanı sıra gün içinde %20 ihtimalle hafif kar yağışı geçişleri görülebilir.

Afyonkarahisar okullar tatil mi, 26 Şubat Perşembe Afyonkarahisar'da okul yok mu (AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

AFYONKARAHİSAR OKULLAR TATİL Mİ?

26 Şubat Perşembe günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.

