Afyonkarahisar okullar tatil mi, 12 Ocak Pazartesi Afyonkarahisar'da okul yok mu (AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Afyonkarahisar Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, 12 Ocak Pazartesi günü okullar tatil olup olmadığı merak ediliyor. Afyonkarahisar'daki öğrenciler ve veliler, kış şartları nedeniyle okulların tatil olup olmadığını öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Valilikten henüz resmi bir açıklama gelmedi.

AFYONKARAHİSAR HAVA DURUMU

Ocak ayının ikinci haftasında Afyonkarahisar'da kış şartları etkisini sürdürüyor. Kent genelinde soğuk hava, bulutluluk ve yer yer yağış beklentisi öne çıkarken, özellikle gece saatlerinde don riski dikkat çekiyor. İşte gün gün Afyonkarahisar hava durumu:

12 Ocak Pazar

Haftanın ilk gününde Afyonkarahisar'da parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim. Gün içinde sıcaklıklar düşük seviyelerde seyrederken, akşam ve gece saatlerinde soğuk daha belirgin hissediliyor. Yer yer hafif yağış ihtimali bulunuyor.

13 Ocak Pazartesi

Pazartesi günü bulutlu hava etkisini sürdürüyor. Sabah saatlerinde serinlik ön planda olurken, gün içinde sıcaklıklar sınırlı artış gösteriyor. Gece saatlerinde don ve buzlanma riski artıyor.

14 Ocak Salı

Salı günü kent genelinde kapalı ve zaman zaman yağışlı bir hava bekleniyor. Yağışların yer yer karla karışık yağmur şeklinde görülebileceği tahmin ediliyor. Soğuk hava gün boyu etkili.

15 Ocak Çarşamba

Çarşamba günü yağışlar azalırken, çok bulutlu bir hava öne çıkıyor. Sabah ve gece saatlerinde don riski devam ederken, gündüz saatlerinde serin hava hakim oluyor.

16 Ocak Perşembe

Haftanın sonuna yaklaşırken Afyonkarahisar'da puslu ve bulutlu bir hava bekleniyor. Sabah saatlerinde sis görülebilir. Soğuk hava etkisini sürdürürken, gece sıcaklıkları yeniden düşüyor.

AFYONKARAHİSAR OKULLAR TATİL Mİ?

12 Ocak Pazartesi günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.